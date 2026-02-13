Skandal u Engleskoj: Čuvarica (27) razmjenjivala 18+ poruke s ubojicom. I ona ide u zatvor

Zatvorska čuvarica (27) iz Londona osuđena je na osam mjeseci zatvora zbog neprimjerene veze s osuđenim ubojicom s kojim je razmjenjivala seksualno eksplicitne poruke i telefonske pozive dok je on služio kaznu u britanskim zatvorima, priopćeno je u petak.

Bethany Dent-Reynolds upoznala je osuđenog ubojicu Kierana Robinsona dok je radila u zatvoru Belmarsh, ali njihova veza postala je romantična tek nakon što je ona prešla na novo radno mjesto u službi za uvjetni otpust u zatvoru Brixton. Robinson služi 23-godišnju kaznu zbog ubojstva Donnella Rhulea u južnom Londonu 2020. godine, prenosi Daily Mail.

Par je razmjenjivao brojne poruke i pozive seksualnog sadržaja, a Dent-Reynolds posjećivala ga je i nakon premještaja u zatvor Lowdham Grange. Sud je utvrdio i da je čuvarica koristila pristupne podatke kolegice kako bi ušla u računalni sustav probacijske službe i pregledavala povjerljive podatke o slučaju ubojstva, koje je dijelila s Robinsonom.

Tužitelj je na sudu rekao da je njezin odnos sa zatvorenikom bio “neprimjeren” i da je zlouporabila svoj položaj.

Istraga je pokrenuta nakon što je u Robinsonovoj ćeliji pronađeno pismo i druge potvrde njihove komunikacije. Unatoč tvrdnjama obrane da nije bilo fizičkog kontakta, sud je smatrao da je kazneno djelo dovoljno ozbiljno te joj dosudio kaznu zatvora.