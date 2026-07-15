Skandal u Nepalu: Osuđeni bivši ministri, lažnim dokumentima slali ljude u SAD

Okružni sud u Katmanduu osudio je bivšeg zamjenika premijera i ministra energetike Topa Bahadura Rayamajhija na četiri godine zatvora zbog prekršaja protiv države, prijevare i sudjelovanja u organiziranom kriminalu. Također je osudio bivšeg ministra unutarnjih poslova Bala Krishnu Khanda na dvije godine zatvora kao suučesnika.

Rayamajhi i Khand negirali su bilo kakvu umiješanost u prijevaru, a njihovi odvjetnici najavili su žalbe na presudu.

Četrnaest drugih osoba, uključujući bivšeg visokog službenika u ministarstvu unutarnjih poslova i bivšeg vođu butanskih izbjeglica, osuđeno je na do četiri godine zatvora. Nije odmah bilo jasno jesu li neki nepalski državljani poslani u Sjedinjene Države kao lažni butanski izbjeglice. Prijevara je otkrivena 2023. godine kada su obojica već napustili vladu.

Oko 120.000 butanskih državljana nepalskog podrijetla pobjeglo je iz susjednog himalajskog kraljevstva Butan u Nepal od početka 1990-ih, tražeći više političke slobode u većinski budističkoj zemlji s manje od 800.000 stanovnika. Gotovo 113.000 njih preseljeno je u nekoliko zapadnih zemalja, uključujući Sjedinjene Države, Kanadu i Australiju, u okviru programa preseljenja u treće zemlje nakon što se dva južnoazijska susjeda nisu uspjela dogovoriti o repatrijaciji.

Washington je primio oko 100.000 izbjeglica iz Nepala. Nekoliko tisuća još uvijek živi u kampovima u istočnom Nepalu i žele se vratiti u Butan. U rujnu prošle godine 76 osoba je poginulo je u prosvjedima protiv korupcije koje su vodili mladi, a koji su doveli do pada nepalske vlade.

Nova vlada koju podržava generacija Z, na čelu s bivšim reperom koji je postao političar Balendrom Shahom (36), izabrana je u ožujku. Shah se obvezao suzbiti korupciju pod prethodnim administracijama.