Obavijesti

News

Komentari 4
MINISTARSTVO ŠUTI

Skandal u Nišu: Stotine pištolja i pušaka 'isparilo' je iz policije

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Skandal u Nišu: Stotine pištolja i pušaka 'isparilo' je iz policije
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL/(ilustracija)

Ovo je drugi slučaj nestanka većih količina oružja u Policijskoj upravi Niš. Prije dvije godine, iz policijske stanice u niškom naselju Pantelej nestalo je nekoliko stotina pištolja i drugog oružja

U Doljevcu kod Niša u Srbiji nestalo je više od 500 komada oružja iz policijskih prostorija, objavio je N1. Radi se o oružju koje su građani predavali policiji nakon masakra u Beogradu i okolici Požarevca 2023., a prema navodima izvora, uglavnom je riječ o funkcionalnim pištoljima, puškama i streljivu.

Ovo je drugi slučaj nestanka većih količina oružja u Policijskoj upravi Niš. Prije dvije godine, iz policijske stanice u niškom naselju Pantelej nestalo je nekoliko stotina pištolja i drugog oružja. Ni o tom slučaju javnost do danas nije dobila odgovore.

Niško i doljevačko skladište dijeli 20-ak kilometara, no oba su pod istom upravom. Oružje je nestalo iz službenih prostorija u kojima je bilo čuvano, a za sad nije poznato u kojem razdoblju je nestajalo, kao ni tko je odgovoran za sigurnost. Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije na upite medija ne odgovara.

BACALI I ŠOK BOMBE Srpski studenti zbog policijske sile žele istragu: 'Tuku nas jer se boje istine. Neslomljivi smo'
Srpski studenti zbog policijske sile žele istragu: 'Tuku nas jer se boje istine. Neslomljivi smo'

Prema neslužbenim informacijama, unutar Policijske uprave u Nišu pokrenut je postupak unutarnje kontrole i ispitivanja su u tijeku.

Zbog prethodnog slučaja nestanka oružja iz 2023. pred sudom u Nišu vodi se proces protiv policajca Danijela M. i još troje ljudi. Prema sumnjama tadašnjih izvora, oružje je završilo na crnom tržištu. Iako je nestalo više stotina komada, u optužnici se okrivljenike tereti za tri pronađena pištolja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'
NEVJEROJATNO

VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'

Ujutro su se odmah krenuli raspitivati po naselju tko je to napravili, kada i kako. Pitanja je bilo sto, a odgovor je bio kod susjeda i rodbine
FOTO Pogledajte privođenje osumnjičenog za stravično ubojstvo u Slavonskom Brodu
SLAVONIJA U ŠOKU

FOTO Pogledajte privođenje osumnjičenog za stravično ubojstvo u Slavonskom Brodu

Osumnjičeni (33) za ubojstvo Zorana Grgića kraj Slavonskog Broda stigao je jutros u Županijsko državno odvjetništvo. Tamo se branio šutnjom
'Kartonski' policajac i kolega iz Slatine preko supruge dali odvjetniku podatke 180 ljudi
POLICAJCI POD SUMNJOM

'Kartonski' policajac i kolega iz Slatine preko supruge dali odvjetniku podatke 180 ljudi

Uskok je uhitio dvojicu policajaca, suprugu policajca koja je služila kao teklić i zagrebačkog odvjetnika koji se specijalizirao za naknade štete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025