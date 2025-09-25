Skandal u Nišu: Stotine pištolja i pušaka 'isparilo' je iz policije

U Doljevcu kod Niša u Srbiji nestalo je više od 500 komada oružja iz policijskih prostorija, objavio je N1. Radi se o oružju koje su građani predavali policiji nakon masakra u Beogradu i okolici Požarevca 2023., a prema navodima izvora, uglavnom je riječ o funkcionalnim pištoljima, puškama i streljivu.

Ovo je drugi slučaj nestanka većih količina oružja u Policijskoj upravi Niš. Prije dvije godine, iz policijske stanice u niškom naselju Pantelej nestalo je nekoliko stotina pištolja i drugog oružja. Ni o tom slučaju javnost do danas nije dobila odgovore.

Niško i doljevačko skladište dijeli 20-ak kilometara, no oba su pod istom upravom. Oružje je nestalo iz službenih prostorija u kojima je bilo čuvano, a za sad nije poznato u kojem razdoblju je nestajalo, kao ni tko je odgovoran za sigurnost. Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije na upite medija ne odgovara.

Prema neslužbenim informacijama, unutar Policijske uprave u Nišu pokrenut je postupak unutarnje kontrole i ispitivanja su u tijeku.

Zbog prethodnog slučaja nestanka oružja iz 2023. pred sudom u Nišu vodi se proces protiv policajca Danijela M. i još troje ljudi. Prema sumnjama tadašnjih izvora, oružje je završilo na crnom tržištu. Iako je nestalo više stotina komada, u optužnici se okrivljenike tereti za tri pronađena pištolja.