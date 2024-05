Skandalozna presuda! Prijavila muža za silovanje, sudac: Pa u braku ste, to onda nije silovanje

Visoki sud u Madhya Pradeshu odbacio je tužbu žene koju je muž više puta prisiljavao na seksualne odnose. Sudac Gurpal Singh Ahluwalia u obrazloženju presude rekao je kako prema indijskom zakonu nije kažnjivo da muškarac prisiljava ženu na seks, ako je ona starija od 18 godina, piše CNN.

Radi se o slučaju iz 2019. godine. Žena je optužila supruga da je, nakon što su se vjenčali, počinio 'neprirodni seks' prema članku 377 indijskog zakona, a on uključuje „protuprirodni tjelesni snošaj s bilo kojim muškarcem, ženom ili životinjom” bez pristanka. Taj se članak inače koristio za progon istospolnih parova prije nego je Vrhovni sud dekriminalizirao homoseksualnost 2018. godine. Žena je u tužbi navela da ju je suprug više puta prisiljavao na seksualne odnose, on joj je zaprijetio razvodom ako kaže nekome za to. Ona je ipak rekla majci koja ju je nagovorila da tuži supruga. Njegov odvjetnik tvrdio je da 'neprirodni seks' nije kriminal jer su u braku.

Kako piše CNN, radi se o zakonskoj rupi u Indiji u kojoj bračno silovanje nije zločin. To se godinama pokušava promijeniti, ali konzvervativci se tome protive jer smatraju da bi uplitanje države moglo unišitit tradiciju braka u Indiji.

- Kad silovanje uključuje umetanje penisa u usta, mokraćni sustav ili anus i ako je taj čin počinjen sa suprugom starijom od 15, pristana supruge postaje nevažan. Silovanje u braku nije priznato - rekao je sudac u obrazloženju presude.

Žene u Indiji godinama se suočavaju s nasiljem i diskriminacijom. Nedavno su izašle na veliki prosvjed u patrijarhalnom društvu u kojem su marginalizirane, a silovanje u braku mnoge ni ne prijavljuju. Prema jednom istraživanju o zdravu obitelji od 2019. do 2021. godine, preko 17 posto žena u Indiji od 15 do 49 godina reklo je da ne može odbiti supruga, iako one ne žele seksualne odnose, dok 11 posto misli da muževi imaju pravo udarati ženu ako ih odbije. To je istraživanje provedeno na 100.000 žena.

One koje odluče prijaviti nasilje ili silovanje u braku, policija i sudovi ignoriraju. Pokazuju to i podaci iu tri javne bolnice u Mumbaiju od 2008. do 2017. kad su zlostavljanje prijavile 1664 žene, a policija nije podnijela niti jednu tužbu.