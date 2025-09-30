Obavijesti

News

Komentari 14
GRADONAČELNIK SVETE NEDELJE

Skandalozni komentari Darija Zurovca: 'Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Skandalozni komentari Darija Zurovca: 'Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu...'
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL, Facebook/Screenshot, Canva

Brojni korisnici Facebooka osudili su ovakav način komunikacije, koji nikako nije primjeren za jednog gradonačelnika...

Dio ulice dr. Franje Tuđmana na kojem su se izvodili radovi rekonstrukcije je pušten u promet, no radovi su i dalje u tijeku. Apeliram na sve sudionike u prometu da se drže prometne signalizacije, da istu ne miču sa ceste te i dalje budu oprezni, s obzirom da radovi još nisu kompletno završeni. Kroz naredne dane, izregulirat će se i javni prijevoz, a obavijesti oko istoga ćete moći naći na gradskim stranicama. Hvala svima na strpljenju, uskoro bude sve završeno, objavio je prošlog tjedna na svojoj službenoj Facebook stranici gradonačelnik Svete Nedelje i saborski zastupnik Dario Zurovec.

U komentarima pod objavu našao se i jedan korisnik Facebooka koji je Zurovca upitao ‘‘Koliko si se ti ugradio, 1-2-3...cm?'.

Uslijedio je skandalozni odgovor gradonačelnika.

GRADONAČELNIK SVETE NEDELJE Zurovec ponovno traži Audi A6, ovoga puta ne mora biti crni
Zurovec ponovno traži Audi A6, ovoga puta ne mora biti crni

-  Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu - odgovorio mu je Zurovec, koji je objavio dodao emotikone srca.

Foto: Facebook

Prepiska se nastavila: "Nisi njen tip, ne voli gejeve", odgovorio je korisnik Facebooka Zurovcu.

- Nije te spominjala, nemaš brige. Sam šamaraj desnicu, drugo ti ne preostaje - uzvratio mu je gradonačelnik Svete Nedelje.

PROMJENE U SVETOJ NEDELJI Dario Zurovec: 'Sveta Nedelja napokon ima dobrog župnika, stari me nazivao sotonom'
Dario Zurovec: 'Sveta Nedelja napokon ima dobrog župnika, stari me nazivao sotonom'

Brojni korisnici Facebooka osudili su ovakav način komunikacije, koji nikako nije primjeren za jednog gradonačelnika.

Foto: Facebook

- Na stotine lažnih profila poput ovoga otežavaju mi komunikaciju sa stvarnim građanima sa stvarnim problemima i to na dnevnoj bazi. Priznajem da je neprimjereno i nikad tako ne bih komunicirao sa stvarnom osobom, ali ne mislim više ni najmanje tolerirati političke trolove kojima je jedini zadatak ogaditi komunikaciju građana s njihovim izabranim predstavnicima. Ubuduće ću ih blokirati jer im je jedini cilj širiti laži, klevetati i manipulirati - kazao je Zurovec za Jutarnji list.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'
HTIO UNIŠTITI BJELOVAR

Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'

Povodom obljetnice eksplozije u Bjelovaru ponavljamo ekskluzivni razgovor iz 2022. s čovjekom koji je pregovarao sa srpskim oficirom koji je digao u zrak skladište u Bjelovaru sa 170 tona eksploziva
DOZNAJEMO Hrvoje Petrač je za jamčevinu ponudio vinariju u vlasništvu sina Nikole
PETRAČ USKORO IDE VAN

DOZNAJEMO Hrvoje Petrač je za jamčevinu ponudio vinariju u vlasništvu sina Nikole

Hrvoje Petrač je kao jamčevinu da neće pobjeći iz Hrvatske prije nego što bude pozvan na odsluženje kazne ponudio nekretninu Nikole Petrača vrijednu milijun eura. Na slobodu će čim sud riješi papirologiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025