Skandalozni komentari Darija Zurovca: 'Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu...'

Dio ulice dr. Franje Tuđmana na kojem su se izvodili radovi rekonstrukcije je pušten u promet, no radovi su i dalje u tijeku. Apeliram na sve sudionike u prometu da se drže prometne signalizacije, da istu ne miču sa ceste te i dalje budu oprezni, s obzirom da radovi još nisu kompletno završeni. Kroz naredne dane, izregulirat će se i javni prijevoz, a obavijesti oko istoga ćete moći naći na gradskim stranicama. Hvala svima na strpljenju, uskoro bude sve završeno, objavio je prošlog tjedna na svojoj službenoj Facebook stranici gradonačelnik Svete Nedelje i saborski zastupnik Dario Zurovec.

U komentarima pod objavu našao se i jedan korisnik Facebooka koji je Zurovca upitao ‘‘Koliko si se ti ugradio, 1-2-3...cm?'.

Uslijedio je skandalozni odgovor gradonačelnika.

- Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu - odgovorio mu je Zurovec, koji je objavio dodao emotikone srca.

Foto: Facebook

Prepiska se nastavila: "Nisi njen tip, ne voli gejeve", odgovorio je korisnik Facebooka Zurovcu.

- Nije te spominjala, nemaš brige. Sam šamaraj desnicu, drugo ti ne preostaje - uzvratio mu je gradonačelnik Svete Nedelje.

Brojni korisnici Facebooka osudili su ovakav način komunikacije, koji nikako nije primjeren za jednog gradonačelnika.

Foto: Facebook

- Na stotine lažnih profila poput ovoga otežavaju mi komunikaciju sa stvarnim građanima sa stvarnim problemima i to na dnevnoj bazi. Priznajem da je neprimjereno i nikad tako ne bih komunicirao sa stvarnom osobom, ali ne mislim više ni najmanje tolerirati političke trolove kojima je jedini zadatak ogaditi komunikaciju građana s njihovim izabranim predstavnicima. Ubuduće ću ih blokirati jer im je jedini cilj širiti laži, klevetati i manipulirati - kazao je Zurovec za Jutarnji list.