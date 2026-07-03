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SKANDALOZNO U Slavonskom Brodu osvanuo grafit: 'Ubij Srbina i izvadi mu organe...'

Piše Luka Safundžić,
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SKANDALOZNO U Slavonskom Brodu osvanuo grafit: 'Ubij Srbina i izvadi mu organe...'
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Foto: Plusportal
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Iz policije su najavili kako nastavljaju daljnje istraživanje s svrhom pronalaska počinitelja...

Nekad kultna 'Brođanka' u Slavonskom Brodu našla se na meti vandala, javlja Željka Gavranović s Plusportala.hr, koja dodaje da se zbog sadržaja novog grafita u sve uključila i policija. 

Naime, na zgradi je napisano 'Ubij Srbina i izvadi mu organe jer su mačke gladne'. 

- Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje, prilikom ophodne djelatnosti (jučer, oko podne) na objektu jednog građevinskog poduzeća sa područja Slavonskog Broda, uočili su neprimjereni grafit. Na takav način nepoznati počinitelj je oštetio zid objekta - rekli su iz policije.

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Dodali su i kako policajci dostavljaju kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari i javnog poticanja na nasilje i mržnju 

- Također nastavljaju kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja kaznenih djela - zaključili su iz policije. 

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