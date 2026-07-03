SKANDALOZNO U Slavonskom Brodu osvanuo grafit: 'Ubij Srbina i izvadi mu organe...'

Nekad kultna 'Brođanka' u Slavonskom Brodu našla se na meti vandala, javlja Željka Gavranović s Plusportala.hr, koja dodaje da se zbog sadržaja novog grafita u sve uključila i policija.

Naime, na zgradi je napisano 'Ubij Srbina i izvadi mu organe jer su mačke gladne'.

- Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje, prilikom ophodne djelatnosti (jučer, oko podne) na objektu jednog građevinskog poduzeća sa područja Slavonskog Broda, uočili su neprimjereni grafit. Na takav način nepoznati počinitelj je oštetio zid objekta - rekli su iz policije.

Dodali su i kako policajci dostavljaju kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari i javnog poticanja na nasilje i mržnju

- Također nastavljaju kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja kaznenih djela - zaključili su iz policije.