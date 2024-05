Skandinavci nakon Eurosonga traže smještaj po Hrvatskoj: 'Baby Lasagna je izvrsna priča'

Hotelijeri su primijetili da je povećan interes za Hrvatsku otkako je Baby Lasagna nastupio na Eurosongu i ostvario veliki uspjeh.

- Hotelijeri kažu da je povećan broj pretraživanja stranica Hrvatske, a sad što će biti konvertirano u buking, tek ćemo vidjeti - rekao je za 24sata Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma.

Petar Vušković, predsjednik Centra za javne politike i ekonomske analize za 24sata, istaknuo je da "Eurosong publika broji oko 200 milijuna ljudi", koji su potencijalni kupci, te da turističke agencije bilježe porast upita za smještaje na moru, i to u prosjeku nešto više od zemalja koje tradicionalno vole i prate Eurosong, kao što su zemlje Skandinavije.

- Baby Lasagna je izvrsna marketinška priča koju bi Hrvatska trebala znati iskoristiti. Glazbeni turizam u Hrvatskoj je u porastu i ostvaruje milijunske prihode za našu ekonomiju - istaknuo je Vušković za 24sata.

Dodaje kako svaki koncert u gradu dovodi brojne obožavatelje koji troše novac na hotele, restorane, prijevoz...

Trošak Eurosonga

- Poznat je efekt pjevačice Taylor Swift na ekonomiju, čak postoji i pojam 'Swiftonomics', koji označava ekonomski utjecaj ove mlade zvijezde. Naravno, Baby Lasagna je sa svojom karijerom tek na početku, ali činjenica je da je prepoznat u Europi. Dobra je marketinška podloga za izradu i prodaju tabletića, majica s mačkama, plišanih mački, pa čak i hrane, lasagne 'Baby Lasagna'... Primarno, on može imati najveću korist od nastupa. Nakon njega najviše koristi može imati Umag, i to kroz suvenire ili slično. Hrvatska bi imala ozbiljnu korist da smo osvojili Eurosong, a ovako se bojim da je učinak na nacionalnu ekonomiju dosta ograničen. Predlažem da ponovno pošaljemo Baby Lasagnu na Eurosong. Gledatelji Eurosonga ga znaju, mnogi su se poistovjetili s nepravdom koja mu je nanijeta, vrijeme je da iduće godine Eurosong donesemo kući, a samim time i zaradu koja ide s organizacijom, iako su i troškovi organizacije visoki, ali sama zarada je još viša - smatra Vušković.

No što bi bilo da se Eurosong doista trebao održati iduće godine u Zagrebu? Riječ je o velikom biznisu te ozbiljne europske države na njemu, naravno, mogu zaraditi milijune ako pažljivo upravljaju troškovima. Šveđani su u tome izuzetno efikasni, grad Malmö je iz svog budžeta za Eurosong sad izdvojio 2,5 milijuna eura, švedska je televizija potrošila 12 milijuna eura. To su neusporedivo manji iznosi od novca koji su za Eurosong potrošili u Bakuu. Oni su 2012. za Eurosong dali 60 milijuna eura i još 100 milijuna eura za gradnju spektakularne arene u kojoj je Eurosong održan.

Gradske vlasti Torina su 2022. direktno iz budžeta dale 14 milijuna eura za organizaciju Eurosonga, talijanska vlada je dodala nešto više od milijun i pol, ali su se kasnije Talijani hvalili da su zaradili sedam puta više. U Malmöu je Eurosong bio i 2013., tad su lokalne vlasti potrošile 20 milijuna eura, ali su tri godine kasnije njihovi sunarodnjaci iz Stockholma utrostručili cijenu cijele priče.

'Interes iz Švedske'

Grad Zagreb spektakularno dočekao Baby Lasagnu | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Hrvatska turistička zajednica za promociju Hrvatske tijekom Eurosonga uložila je 15 tisuća eura, s naglaskom na Švedsku.

U središtu promocije su bili turistički gradovi Istre, s naglaskom na Umag zato što je ovogodišnji izvođač iz Umaga.

- Ostvareni su odlični promotivni rezultati i efekti koji su iznad uobičajenog prosjeka, od broja komentara i dosega pa sve do broja upita i pozitivnih reakcija. Samo na X-u smo imali 33,3 milijuna impresija. Viralne su postale i organske objave na ostalim društvenim mrežama, posebno na Instagramu. Tu su i aktivnosti koje se provode na preostalim kanalima i društvenim mrežama pa se rezultati tek generiraju i zbrajaju. Primjerice, na našem Instagram profilu u posljednjih sedam dana imamo za 32 posto viši doseg - odgovorili su za 24sata iz HTZ-a.

Svjesni su toga da Eurosong prati oko 160 milijuna gledatelja pa su, dodaju, tu priliku iskoristili za dodatno predstaviti i približiti publici hrvatske turističke atrakcije i posebnosti.

- U stalnoj smo komunikaciji s direktorom Predstavništva HTZ-a za Skandinaviju, Vedranom Sušićem, ali i s našim partnerima na tom tržištu, koji upozoravaju na pojačano pretraživanje i interes za Hrvatskom iz Švedske. U dosadašnjem dijelu godine iz Švedske je, u odnosu na isto razdoblje lani, ostvareno 7 posto više u dolascima i 12 posto više u noćenjima, pa očekujemo nastavak ovih pozitivnih trendova turističkog prometa s navedenog tržišta - rekli su nam u HTZ-u.

