Nakon 20 godina vladavine gradonačelnika Banića, jednostavno ne bi mogla zamisliti još četiri godine, rekla je za RTL bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt koja se kandidirala za njegovu nasljednicu.

Bivša ministrica kaže kako joj je dosta načina na koji je u posljednje vrijeme vladao. No, ne može reći da je u njegovom mandatu sve bilo loše.

- Bilo je i dobrih stvari, ali posljednje četiri godine bile su strašne. Bilo bi strašno da Bandić bude 24 godine na vlasti - kazala je.

Škare Ožbolt smatra da je upravo ona ta koja može dokinuti tu vladavinu.

- U kandidaturu sam se uključila isključivo da dobijem ove izbore i počnem mijenjati grad na bolje jer, jednostavno sam šokirana načinom kako se vodi Zagreb, kako grad izgleda, kako loše ljudi žive. To me sve smeta i to želim promijeniti - objašnjava.

Što se tiče biračkih tijela, bivša ministrica kaže da nikome ne broji politička zrnca i da svi koji žele gradu bolje će glasati za nju, njene ljude i njen program.

Komentirala je i postupak Damira Vanđelića koji je zahvalio predsjedniku Vlade i odbio biti HDZ-ov kandidat za Zagreb:

- Damir Vanđelić je vrlo sposoban čovjek, biznismen. Mislim da na poziciji Fonda može dati maksimum. Njegova odluka je dobra. Veselila bih se da ja budem gradonačelnica, a on šef Fonda. Mislim da bi se stvari počele mijenjati svjetlosnom brzinom i već bi u ovoj godini se vidjeli rezultati što se tiče obnove.

Službeni podaci pokazuju da dvije najveće stranke još nemaju kandidate za gradonačelnika. Bivša ministrica to opravdava 'teški vremenima'.

- Sada nije popularno biti u politici. Sve je komplicirano. Stranačke baze ljudi su se potrošile. Svi bježe iz politike. Svi bježe iz politike. Jednostavno, nije zahvalno biti sada u politici. Ovo vrijeme traži hrabre i sposobne ljude.

Tri stvari koju kandidatkinja može obećati Zagrepčanima je brza obnova, drugačiji i moderniji Zagreb. Kaže kako će ljudi sigurno biti zadovoljniji s njenim načinom upravljanja i transparentnosti u gradu.