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Postoje iznimke

Skejo i HOS‑ovci oslobođeni optužbi! Sud: 'Za dom spremni' dopušten u iznimnim prilikama

Piše HINA,
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Skejo i HOS‑ovci oslobođeni optužbi! Sud: 'Za dom spremni' dopušten u iznimnim prilikama
Knin: Marko Skejo na proslavi 30. obljetnice Vojno-redarstvene akcije Oluja 95 | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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'Uzimajući u obzir sve okolnosti događaja, ovaj sud smatra da događaj u vezi kojeg se vodi ovaj prekršajni postupak jest događaj koji potpada pod iznimku', navodi se u obrazloženju Općinskog prekršajnog suda u Splitu

Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je krivnje trinaest pripadnika HOS-a za remećenje javnog reda zbog uzvikivanja pokliča 'Za dom spremni' u Kninu na Dan pobjede 2022. godine, uz obrazloženje da se radi o iznimci prilikom odavanja počasti braniteljima, potvrdio je u ponedjeljak navečer prvookrivljeni Marko Skejo nakon što se u istoj odluci naglasilo da je riječ o ustaškom pozdravu koji je protivan Ustavu. 

"Uzimajući u obzir sve okolnosti događaja, ovaj sud smatra da događaj u vezi kojeg se vodi ovaj prekršajni postupak jest događaj koji potpada pod iznimku", navodi se u obrazloženju Općinskog prekršajnog suda u Splitu.

Koristeći poklič 'Za dom spremni' okrivljenici nisu svojim ponašanjem remetili javni red i mir, smatra sud, nego se radi  "o primjerenom mjestu pijeteta vezano za ceremoniju odavanja poštovanja braniteljima koji su poginuli u Domovinskom ratu boreći se pod tim pozdravom."

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Sud u oslobađajućoj presudi podsjeća kako je 5. kolovoza 2022.godine u Kninu na Trgu Ante Starčevića prilikom proslave 'Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja' trećeokrivljeni Miće Ćuk istupio ispred postrojenih osoba i nakon kraćeg govora tri puta glasno uzviknuo "Za dom", nakon čega je 12 okrivljenika odgovorilo sa "spremni" tri puta. 

Po tumačenju Općinskog prekršajnog suda u Splitu, nesporna je činjenica da je pozdrav  'Za dom spremni' korišten kao službeni ustaški pozdrav u totalitarnoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj, nastaloj na fašizmu i utemeljenoj na rasizmu.

"Taj pozdrav, bilo u svom izvornom obliku 'Za dom i poglavnika spremni' ili u njegovim skraćenim verzijama 'Za dom spremni'  ili 'Za dom', predstavlja totalitaristički simbol protivan Ustavu Republike Hrvatske i temeljima na kojima počiva Republika Hrvatska kao demokratska i suverena država", navodi sud.

Međutim, kako se dodaje u sudskom obrazloženju oslobađajuće presude, taj pozdrav korišten je i za vrijeme Domovinskog rata i to "kao sastavni dio službenog grba HOS-a - sukladno članku 3. zakona o hrvatskim braniteljima sastavnoj jedinici hrvatskih oružanih snaga Republike Hrvatske, čiji su pripadnici kao hrvatski branitelji koristili i nosili odoru sa službenim grbom HOS-a čiji je sastavni dio i taj pozdrav."

"Pripadnici  HOS-a kao hrvatski branitelji sudjelovali su, branili i obranili Republiku Hrvatsku u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, to jest suvereniteta RH od oružane agresije koju su nad njom izvršili Srbija, Crna Gora i Jugoslavenska narodna armija s oružanom pobunom dijela srpskoga pučanstva u RH u Domovinskom ratu," stoji u obrazloženju Općinskog prekršajnog suda u Splitu.

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Komentari 7
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