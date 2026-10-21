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VJETAR SRUŠIO SKELU

Skela se srušila na pješaka u Šibeniku, prijavili su izvođača

Piše Ivan Hruškovec,
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Skela se srušila na pješaka u Šibeniku, prijavili su izvođača
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Policija je očevid obavila u suradnji s inspektorom zaštite na radu. Utvrđeno je da je skelu postavio izvođač radova, 56-godišnjak koji je ujedno odgovorna osoba tvrtke.

Šibenska policija kazneno je prijavila 56-godišnjaka zbog sumnje da nije osigurao odgovarajuću zaštitu na gradilištu, nakon što je zbog naleta vjetra skela pala na pješaka u središtu Šibenika. Incident se dogodio 25. rujna poslijepodne u Ulici biskupa Jerolima Milete. Skela duga deset i visoka dva metra pala je na 65-godišnjeg muškarca koji se kretao pločnikom.

Pješak je vozilom hitne pomoći prevezen u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su mu utvrđene lakše ozljede.

Policija je očevid obavila u suradnji s inspektorom zaštite na radu. Utvrđeno je da je skelu postavio izvođač radova, 56-godišnjak koji je ujedno odgovorna osoba tvrtke.

Kriminalističkim istraživanjem policija je posumnjala da osumnjičeni nije osigurao odgovarajuću zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

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