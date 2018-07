Škibola: Uprava riječki 3. maj dovela u bezizlaznu poziciju

Nezavisni saborski zastupnik Marin Škibola u ponedjeljak je u Rijeci na konferenciji za novinstvo ustvrdio da je riječki 3. maj lošim djelovanjem Uprave doveden u bezizlaznu situaciju te je jedino rješenje dolazak novog vlasnika.

U brodogradilištu treba provesti racionalizaciju poslovanja jer su dugovi dobavljačima i kooperantima ogromni, a do sad se nedovoljno ulagalo u infrastrukturu i opremu. Plaće članova Uprave su izuzetno velike, a one radnika premale pa radnici nisu motivirani za rad, ustvrdio je Škibola.

S njime je na konferenciji za novinstvo bio nezavisni riječki gradski vijećnik Marinko Koljanin, za kojeg je Škibola ustvrdio da je jedini stvarno nezavisni vijećnik koji je ulaganjem amandmana na prijedlog Gradskog proračuna za 2018. godinu, koji je potom i prihvaćen, o izdvajanju dva milijuna kuna za uređenje dijela KBC Rijeka, kvalitetno doprinio zajednici i građanima.

Koljanin se osvrnuo na odobreno jamstvo za kredit za gradnju nove riječke bolnice, ustvrdivši da je to povijesni trenutak za Rijeku. No, naveo je, to je moglo biti odavno obavljeno da nisu prevladavali stranački interesi nad interesom građana. Vlada HDZ-a se u pravilu okreće Rijeci tek kad ostvari projekte u općinama i gradovima u kojima je na vlasti, a s druge strane je sve važne projekte za Rijeku i Hrvatsku u ovom kraju otvarao HDZ, dok SDP-ovi ministri i saborski zastupnici s ovog područja nisu djelovali dovoljno za ovaj kraj, rekao je Koljanin.