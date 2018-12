Skijanje je puno jeftinije nakon završetka školskih praznika...

Skijaši su svoje destinacije odavno odabrali, last minute ponuda i nema. Tu i tamo pojavi se kakav iznajmljivač iz Slovenije i Austrije, ali popusti su ponekad samo oko 10 posto, i to samo na smještaj.

Potvrdili su to iz nekoliko agencija koje prodaju skijaške aranžmane. Skijaši znaju kako je pametnije aranžman kupiti krajem ljeta i ujesen jer su cijene niže i 30%.

First minute jeftiniji

- Skijanje je zapravo first minute proizvod i pravi zaljubljenici odavno su svoje rezervirali. A najtraženiji su odmori u Italiji i Austriji - rekao je Vinko Miličić iz Lastminutecentra.com. A tamo je tjedan dana skijanja po osobi u prosjeku oko 3500 kuna. No to je cijena smještaja, bez ski-passa, karte za skijališta, koja je između 150 i 250 eura, ovisno o skijalištu. Na tu cijenu treba dodati i trošak putovanja od oko 500 kuna. Dakle, tjedan dana skijanja po osobi u Austriji i Italiji je oko 5000 kuna naviše.

Skijaški tjedan Hrvata poklapa se sa školskim praznicima i on je skuplji nego tjedni kasnije.

Povoljnije u veljači

Nikolina Frklić iz agencije Atlas daje primjer skijanja u Sillanu. Aparman za četiri osobne u “hrvatskom” tjednu je 6510, dok je cijena istog aparmana od 12. siječnja 4566 kuna, dakle oko 2000 kuna manje.

- To je ponuda za Bruckenwirt apartmane koji su manje od sto metara udaljeni od donje stanice gondole - kaže naša sugovornica. Vinko Miličić kaže da zagriženiji skijaši više vole Francusku i da je ona čak jeftinija.

- Paketi se kreću oko 2500 kuna po osobi sa ski-passom. U Austriji je slična ponuda oko 3000 bez ski-passa - kaže Miličić. Francuski smještaj u pravilu je lošiji i svodi se na osnovno, ali su staze zato bolje nego u Austriji i Italiji, kažu naši sugovornici. Pravilo je i da su u francuskim aranžmanima obično uračunate karte za skijanje, a u austrijskim i taljanskim ponudama nisu.

Putno osiguranje je bitno

Omiljene destinacije su tradicionalno Nassfeld, Bad Kleinkircheim u Austriji, Kronplatz, Alta Badia, Paganella (Italija), Tignes, Les 2 Alples (Francuska) te Krvavec, Rogla i Pohorje (Slovenija). U agencijama uvijek preporučuju skijašima putno osiguranje i u Atlasu kažu da većina plaća prošireni paket od 426 kuna za cijelu obitelj. Takva polica pokriva do 30.000 eura zdravstvenih troškova po osobi, a to osigurava i vožnju helikopetrom.