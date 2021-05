Dragutin Hajdu (71) je uhićen na temelju hrvatske tjeralice u zračnoj luci Londonu u ožujku 2020. godine, kada je putovao iz Vukovara, gdje je boravio par tjedana, i vraćao se u Kanadu u koju je odselio nakon rata sa obitelji.

Hajdu u Vukovaru ima kuću koju mu je obnovila hrvatska država. Otkako je uhićen i u studenom isporučen Hrvatskoj, Hajdu boravi u istražnom zatvoru u Osijeku.

Prvu sudsku raspravu na Županijskom sudu u Osijeku pratio je i njegov sin Vladimir koji je zbog suđenja doputovao iz Kanade te dvije nećakinje.

- Nipošto se ne smatram krivim. Nisam to uradio - izjavio je Hajdu nakon čitanja optužnice koja ga tereti da je navečer 18. studenog 1991. godine, nakon pada Vukovara, zajedno sa ranije osuđenim četnikom Stevanom Curnićem i još jednim neidentificiranim pripadnikom srpskih paravojnih postrojbi, u zgradi stolarije na Veleprometu zlostavljao maloljetnog Sinišu Rajkovića.

Skinuli su ga do gola, udarali nogama, rukama, kundacima, a kada je Curnić dijete srušio na tlo, više puta su ga izboli bajunetima i usmrtili.

Iako je suđenje trebalo započeti saslušanjem Ružice Barbarić, svjedokinje ovoga događaja koja za ubojstvo Siniše Rajkovića direktno tereti Hajdua i Curića, odvjetnik optuženog Anto Nobilo zatražio je da se prethodno pročitaju iskazi pet svjedoka koji nisu pozvani na saslušanje, a čiji iskazi dodatno pojašnjavaju okolnosti vezane za svjedočenje Ružice Barbarić.

Naime, obrana Hajdua temelji se na tezi da je svjedočenje Ružice Barbarić lažno obzirom da je ona bivša supruga brata optuženog Hajdua te da je svoj iskaz o ubojstvu maloljetnog Siniše dala godinama kasnije, tijekom iskazivanja svjedočenja o silovanjima kojima je izvrgnuta nakon uhićenja u Vukovaru.

Netko je zgrabio mog sina za rame i rekao 'ideš odavde'.

Stoga su pročitani iskazi Sofije Alenstein, majke ubijenog Siniše Rajkovića, Ljiljana Čalić i Biljane Božić, kćeri svjedokinje Ružice Barbarić, Zvonimira Ivaniševića i Damir Mathausa, zatočenika logora na Veleprometu.

- Nakon što je Vukovar pao sin i ja smo bili u skloništu u podrumu trgovine. Oko 14 sati došla je srpska vojska, pijani s bocama votke u rukama, svaki je imao kalašnjikov. Vikali su da izađemo van jer će baciti bombe. Kada smo izašli van jedan je pucao u zrak. Netko je zgrabio mog sina za rame i rekao 'ideš odavde'. On me je uplašen zagrlio 'mama drži me, ne daj da me odvedu, ubit će nas'. Odveli su ga u dvorište obližnje pekarnice.

Čekala sam ga, čekala, prošlo je oko pola sata a onda otišla tamo vidjeti što se događa. Vidjela sam ga golog do pasa kako kleči na tlu, muškarci oko njega imali su noževe u ruci. Bila sam u šoku. Htjela sam mu prići ali mi nisu dali. Odgurali su me od sina i odveli do neke skupine ljudi. Vidjela sam da Sinišu i neke druge muškarce odvode pred neki zid i činilo se da će ih strijeljati ali srećom nisu. Ugurali su ga potom u civilni auto i odveli.

Nadala sam se da ću ga vidjeti. Jedan me je izdvojio od grupe žena i rekao 'ti ne ideš sa njima, imat ćeš poseban tretman' i navečer oko 18 sati 18.11. odvezli su me na Velepromet. Tamo je bilo puno civila, naoružanih muškaraca ali i civila. Samnom je bila žena imenom Ruža koju nisam poznavala ali je stalno bila samnom - izjavila je majka ubijenog Siniše Rajkovića koja već godinama živi u Njemačkoj.

Rekla je kako nije poznavala Dragutina Hajdu ni Stevana Curnića ali i da su ona i njen suprug bili članovi HDZ-a pa misli da su im se četnici zbog toga osvetili. Naime, i njen suprug Rajković ubijen je u Vukovaru.

- Siniša nije bio pripadnik nikakve organizacije, volio je motore, bio je dobar dečko. Teško živim sa time, ne mogu spavati, ne mogu gledati ratne filmove, imam malu sliku od svoga sina ali ju ne mogu ni pogledati. Kada god na ulici vidim visokog tamnokosog mladića pomislim da je to on - plakala je na saslušanju Sinišina majka.

- Dok sam bila na Veleprometu jedan mi je četnik rekao da je danas ubijen veliki ustaša. Mislila sam da to govori da me isprovocira a onda sam kasnije shvatila da je rekao istinu i da je ubijen moj sin. Dobila sam kontakt od žene moga šogora koja se zove Marica i ona mi je ispričala što se dogodilo s mojim sinom. Rekla je da je Siniša doveden na Velepromet, navodno je ležao tamo na nekom madracu ali su ga odveli nekamo. Kasnije je čula kalašnjikove da pucaju. Čovjek koji je ubio Sinišu rekao je Marici 'morao sam ga ubiti jer je pokušao pobjeći' - kazala je mama Sofija.

'Vidjela sam Dragutina u uniformi srpske paravojske'

Dvije kćeri svjedokinje Ružice Barbarić daju različite iskaze o sudjelovanju Dragutina Hajdu u ratnim događanjima u Vukovaru. Biljana Božić, mlađa kći, svjedočila je kako su Dragutin Hajdu i njegova supruga Miroslava bili prosrpskih ideja, iako su se deklarirali kao Mađari, i nisu voljeli njenu majku jer je Hrvatica. Istaknula je kako su i nju šikanirali.

- Istog dana kada je pao Vukovar i kada su svi dovedeni na Velepromet Dragutin se pridružio srpskoj paravojnoj vojsci. Vidjela sam ga u uniformi - rekla je Biljana no, njena starija sestra svjedočila je drugačije.

- Ne vjerujem mami kada kaže da je silovana u ratu niti išta što kaže. Ona je ostavila sestru i mene i tatu kada smo bile male. Nikada nije pitala za nas. Nije voljela obitelj Hajdu, posebno Dragutina i njegovu ženu Miroslavu. Nisam u dobrim odnosima sa njom - kazala je druga kći svjedokinje Ljiljana Čalić

- Na Veleprometu su nas odvajali po nacionalnoj osnovi. S lijeve strane na ulazu uočio sam Sinišu Rajkovića kojega dobro znam jer smo bili susjedi. Izmjenili smo par riječi i razdvojili su nas. Izgledalo mi je kao da je izdvojen od ostalih. Odveden sam potom u drugi prostor gdje sam bio naredna dva dana i nije mi poznato što se događalo s Rajkovićem nakon što sam ga vidio. Čuo sam da je ubijen na Veleprometu, da je upucan u leđa nakon što je pokušao pobjeći ali su ga natjerali da bježi - posvjedočio je svjedok Damir Mathaus.

'Vidjela sam Hajdu kako tuče malog Rajkovića'

Tek potom pred sudsko vijeće došla je svjedokinja Ružica Barbarić koja je ispričala da je zarobljena 18.11. kada je i odvedena na Velepromet.

- Odveli su me u prostoriju u stolariji gdje su bile samo žene. Tu je bila i Sofija Rajković koju sam poznavala. Najpoznatiji četnik zvani Topola mi je uzeo sve iz džepova, šamarao me je, tukao, maltretirali su i druge žene. Svi su jaukali, bio je to kaos. Odvodili su neke i onda bi se čuli pucnjevi. Tražila sam na WC. Dvojica su me vodili. WC je bio preko puta te stolarije. Na WC-u nisam mogla mokriti od straha. Nigdje nije bilo struje, gorile su male lampice, vraćali su me nazad u zatvor, odjednom se upalio agregat i svjetla. U prostoriji koja se nalazila nasuprot WC-a vidjela sam Curnića i Dragutina Hajdu u zelenim četničkim uniformama naoružani 'do zuba' kako tuku malog Rajkovića koji leži na podu.

Rajkovića sam dobro znala. Vidjela sam da ima tetovažu šahovnice na lijevoj ruci. Sjekli su ga po toj ruci mačetama. Mislim da mu je to već bio kraj jer je bio u lošem stanju. To je trajalo jako kratko ali sam sve dobro vidjela. Odgurali su me nazad u sobu sa ženama. Došao je kasnije Curnić i rekao mami Rajković da je njen sin ranjen u nogu prilikom bijega, da su ga prevezli na liječenje u Beograd. Pitala sam ju 'pa jel vjeruješ u to' bojeći joj se reći što sam vidjela ranije, ona je rekla 'zašto da ne'. Po nju je kasnije došao brat i kum, odvezli su je, završila je u Njemačkoj - svjedočila je Ružica Barbarić čije je saslušanje trajalo gotovo dva sata.

Ispričala je sudu kako je nakon toga njen život postao pakao jer ju je iz Veleprometa odveo četnik Topola koji ju je potom vodio po Vukovaru gdje je više puta silovana od strane pripadnika srpske paravojske.

- Da li ste sigurni da je Siniša imao na ruci tetovažu kako navodite u svjedočenju jer njegova majka tvrdi da njen sin nije imao tetovažu?" pitao je Nobilo svjedokinju.

- Sigurna sam da sam vidjela tetovažu - tvrdi Ružica.

'Ubili smo sada velikog ustašu'

Branitelj optuženog Anto Nobilo sudu je iskazao primjedbu na istinitost iskaza tvrdeći da je iskaz svjedokinje u potpunosti izmišljen na okolnost ubojstva Siniše Rajkovića.

- Spremna sam zajedno sa vama otići na mjesto događaja u stolariju i pokazati vam na licu mjesta gdje se što dogodilo - dodala je svjedokinja.

Sudsko vijeće saslušalo je i svjedokinju Vesnu Ciganović, polusestru Siniše Rajkovića.

- Pomajka Sofija mi je rekla da je Siniša bio s njome na Veleprometu. Da ga je više osoba tri puta odvodilo, a treći puta ga nisu vratili. Netko joj je tada došao i rekao 'ubili smo sada velikog ustašu, Rajkovićevog sina - kazala je Vesna dodajući kako nema više saznanja o tome jer u to vrijeme nije bila u Vukovaru.

- Nisam vidjela da je Sofijin sin bio sa njom na Veleprometu. I nju sam primjetila tek kada joj je četnik kojega su zvali Stevica rekao da joj je sin ranjen i prevežen na liječenje. Tada je tamo bila i Ružica Barbarić. Nju sam zapamtila jer je često izlazila van, ja sam se bojala - potvrdila je još jedna svjedokinja Verica Dujić, zatočenica na Veleprometu koja je također morala detaljno opisati izgled prostorija unutar zgrade stolarije.

Ona je završila u zatočeništvu u Sremskoj Mitrovici gdje je bila i Ružica Barbarić ali joj Ružica nikada nije spominjala da je u Vukovaru silovana niti da je vidjela ubojstvo Siniše Rajkovića. Svjedokinju Ciganović nitko nije pitao da li je na Veleprometu možda vidjela Dragutina Hajdu pa se, od strane odvjetnika Nobila, suđenje navodnom ratnom zločincu gotovo pretvorilo u neprestano preispitivanje istinitosti glavnog očevidca i svjedokinje Ružice Barbarić.

- Ružica je bila moja supruga od 1984. do 2010. godine. Ona je jako osvetoljubiva. Kao što je mene optužila da sam bio četnik za vrijeme rata u Vukovaru, tako je i za Dragutina Hajdu govorila da će mu se kad-tad osvetiti jer je nekada davno uzeo auto od njenog tadašnjeg supruga, brata od Hajdu. Govorio sam joj da se ostavi toga, ali eto, na kraju je i mene pokušala uništiti - kazao je Vladimir Erdelji, drugi bivši suprug svjedokinje Barbarić.

Suđenje se nastavlja sutra.