'Skinuo sam to 'prokletstvo' s Modre laste. Sad je prodajem...'

Kad sam ga kupio, mislio sam da će mi država nekako biti zahvalna jer sam vratio hrvatski brod u Hrvatsku. Ali nisu ga priznali kao hrvatski brod iako je sagrađen u Veloj Luci i morao sam platiti 240.000 kuna trošarina, ispričao nam je Jadran Gamulin (76), poznati dubrovački pomorac i jedriličar. On Modru lastu prodaje za 100.000 kuna. Javljaju mu se brojni zainteresirani, ali prema njegovim riječima, većina ih ne zna u što se upušta:

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- To je veliki brod s kojim se mora znati upravljati, to nije igračka. Brod je 17 metara dug, pramac mu je dva metra iznad vodene linije, s njim može upravljati samo iskusna posada. Modra lasta ima zanimljivu povijest. Sagrađena je 1973. i bila je najveća plastična jedrilica u Europi, ali je njezina priča zapravo tragična. Još u gradnji na brodu poginuo je električar, a njegova je udovica na svečanom porinuću proklela brod. Kasnije je na brodu poginuo i sin Jože Horvata - ispričao nam je Gamulin, koji je brod kupio u Crnoj Gori 2010. godine. Nažalost, poginuo mu je i drugi sin, i to u prometnoj nesreći. Trebao je izvaditi vizu da ih posjeti s druge strane oceana. Nakon tragedije Joža Horvat je iz Venezuele prebacio brod u Kopar, a onda ga dao na korištenje pomorskim školama. Kad je počeo rat, brod je ostao u Crnoj Gori, gdje ga je Gamulin kupio. Bio je u očajnom stanju, ali ga je osposobio.

- Bio sam tad i u kontaktu s Jožom Horvatom. Bio je ogorčen što kupujem brod. Rekao mi je da to ne radim, da je to nesretan brod. Ipak sam ga kupio i skinuo ‘prokletstvo’, angažirao ljude koji se time bave. Na drugom porinuću u Tivtu brod je i blagoslovljen. Dojedrio sam s njim u Dubrovnik i uredio ga misleći ga pretvoriti u izletnički brod. Ali onda sam slomio nogu, a tu su i godine, i odlučio sam ga prodati.

Tema: Hrvatska