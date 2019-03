Škoda auto traži djelatnike u Hrvatskoj za rad u Češkoj

Razina i smjer završenog obrazovanja su nebitni,radno iskustvo na takvim poslovima je nepotrebno, a nije bitno ni poznavanje češkog jezika. Radi se u 3 smjene. Poslodavac isplaćuje dodatke za rad popodne, rad noću, prekovremeni rad. Osim toga tu su i bonusi nakon 3 mjeseca rada, nakon 6 mjeseci rada, za Božić, Uskrs, godišnji odmor. Ponuđena mjesečna plaća je 1000 eura. Poslodavac sufinancira troškove smještaja. Zaposlenik ima pravo na 25 dana plaćenog godišnjeg odmora. Zainteresirani radnici mogu doći na informativne razgovore u 6 hrvatskih gradova.

U Osijeku 11.03.u Pansionu Kod Ruže, ul.Josipa Jurja Strossmayera 133 od 10 do 16 sati, u Slavonskom brodu 11.03 u Sport bar Splavarska ulica od 10 do 16, u Zagrebu 12.03. u restoranu Muzej, na Trgu Republike Hrvatske 10, od 10 do 16 sati, u Karlovcu 12.03. u veleučilištu Pouka ,ul.Bogoslava Šuleka 29 od 10 do 16, u Zadru 13.03. u hotelu Porto, Nikole Jurišića 2, od 10 do 14 sati i u Rijeci 14.03. caffe Colto Maltese, Riva 12 od 10 do 16 sati. Kontakt za info je +385 1 7757 010.

