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DJECA SE VRAĆAJU PLUS+

Škola opet radi zbog mališana: 'U našu područnu školu u Gali došli smo iz Kanade i Njemačke'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 3 min
Škola opet radi zbog mališana: 'U našu područnu školu u Gali došli smo iz Kanade i Njemačke'
24SATA Gala Sinjska: Područna škola Gala u Cetinskom Kraju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Mala škola u Cetinskoj krajini opet je otvorila svoja vrata. Od petero učenika, troje su djeca povratnika. 'Ovdje će naša djeca lakše savladavati gradivo', kažu roditelji

Početak nove školske godine posebno svečano je dočekan u dijelu Cetinske krajine, u naselju Gala. Tamo su od ovoga rujna ponovno otvorena vrata područne škole koja djeluje u sastavu Osnovne škole Ivana Mažuranića u Obrovcu Sinjskom.

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Komentari 6
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