Mala škola u Cetinskoj krajini opet je otvorila svoja vrata. Od petero učenika, troje su djeca povratnika. 'Ovdje će naša djeca lakše savladavati gradivo', kažu roditelji
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Škola opet radi zbog mališana: 'U našu područnu školu u Gali došli smo iz Kanade i Njemačke'
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Početak nove školske godine posebno svečano je dočekan u dijelu Cetinske krajine, u naselju Gala. Tamo su od ovoga rujna ponovno otvorena vrata područne škole koja djeluje u sastavu Osnovne škole Ivana Mažuranića u Obrovcu Sinjskom.
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