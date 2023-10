Škola u Osijeku već je zabranila mobitele, nastavnici zadovoljni: 'Djeca su aktivnija, više pričaju'

SARA SPINČIĆ

Djevojka domaćeg glumca oštro o 'Superstaru' i komentarima: 'Nije sve prikazano, izrezali su'

To da sam back Bebeku je stvar koju oni znaju od prve predaudicije tako da to nije moja pohvala te nisam ni rekla da se samo time bavim.Vjerujem i da bi bolje prošlo da se to nije znalo, napisala je