Škole i vrtići će primati djecu, nastava će ići preko televizije

Svi moramo podnijeti jednaki teret. Ako su na poslu liječnici i granični policajci, onda to moraju biti i nastavnici. Očekujemo da će vrlo mali broj djece doći u školu i vrtić idući tjedan, ako oba roditelja moraju na posao, no ona moraju biti zbrinuta, kazala je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Ona je u Pazinu održala sastanak sa 70-ak ravnatelja istarskih osnovnih i srednjih škola, u kojima je prekinuta nastava, a takva odluka od ponedjeljka se primjenjuje i na sve škole u Hrvatskoj. Ministrica smatra kako će online nastava u punom obimu krenuti od srijede, te pozive sve, a posebno zaposlene u školama, na discipliniranost i strpljenje. Kako je istaknula, dva dana su potrebna da se uspostavi sustavu potpunosti, te da je ova situacija nešto potpuno novo ne samo u Hrvatskoj, već i u cijelome svijetu.

- Što se tiče samoga sustava, mi smo zato sadržaje distribuirali na različite kanale komunikacije i različite sustave koji se mogu upotrebljavati. Danas kad je objavljeno i postalo jasno da ni ostale škole ne bi trebale imati nastavu, jasno da je došlo do navale. Ako je bio rok da se do ponedjeljka nešto odradi, sigurno je da je to zagušilo sustav, ali vi u ovom sustavu osnovnih i srednjih škola, te fakulteta imate oko 870.000 ljudi, što studenata, učenika, zaposlenika općenito, i sigurno ako bi svi u isto vrijeme došli u sustav da bi to bilo opterećeno. Zato ćemo dati i raspored i stavljamo nacionalni raspored i o tome sam sad razgovarala i s ravnateljima i postoje alternativni načini pristupa. To su televizijski pristupi. Znači, imamo razrednu nastavu Škola na Trećem, od 1. do 4. razreda, i naravno, ako dijete ne stigne ili nije u mogućnosti, ili roditelj nije u mogućnosti da je on to gledao ili radio prema onom što je emitirano, postoji mogućnost i da se svi ti sadržaji ponovo pogledaju. Stavit ćemo i veze na taj link.

Danas smo dogovorili sa Sportskom televizijom da ono što je u predmetnoj nastavi video-sadržaj paralelno ide i na sportskoj televiziji, pa neće biti nužno da svi sve gledaju online - kazala je Divjak.

Za učenike nižih razreda nastava će se emitirati svaki dan u sljedećim terminima u programu pod nazivom Škola na Trećem:

Foto: MZO

Za učenike predmetne nastave osnovnih škola i učenike srednjih škola svaki dan će biti definiran raspored i pripremljeni sadržaji za online nastavu za osnovni paket predmeta od 4 do 5 sati na dan. Sadržaji će uključivati videosnimku predavanja, kao i dodatne radne materijale.

Sportska televizija će emitirati nastavne sadržaje za predmetnu nastavu u razdoblju od 8 do 14 sati. Nastava će se održavati od tri do pet školskih sati prema rasporedu koji će se objavljivati na stranicama MZO-a, Škole za život i stranicama CARNET-a te molimo škole da i na svojim mrežnim stranicama prenose informacije.

Prvi dan emitiranja nastave na daljinu preko HRT 3 pod nazivom Škola na Trećem bit će u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine.

Foto: Željko Hladika/24sata

Što se tiče opreme, učenici 5. i. 7. razreda svi imaju tablete, a oni u 6. i. 8. razredima dobit će one tablete koji su bili namijenjeni učenicima u nižim razredima, kazala je ministrica, upozorivši kako je 10 posto ravnatelja, i to ponajviše u Zagorju, nije odradilo svoju obavezu da podijeli tablete na vrijeme.

- Srednjim školama smo već poslali 4 milijuna kuna kako bi mogli nabaviti tabletet za učenike koji nemaju baš nikakvu opremu, međutim, istraživanja pokazuju da više od 90 posto učenika ima svoju opremu. Ako bude učenika koji nemaju baš nikakvu opremu, apeliram na općine i gradove, odnosno jedinice lokalne samouprave da organiziraju sve što je potrebno za takve učenike - istaknula je Divjak.

- Iako je svima jasno da je ovo izvanredna situacija, i ako se pokazalo da su nastavnici motivirani, moramo pokazati određenu diciplinu. Ako kasnije budu drugačije upute Nacionalnog stožera, radit ćemo prema njima. Za vrtiće, kad kažemo da prestaju s radom, oni su u nadležnosti jedinica lokane samouprave, premijer je rekao da se uredi tako da se omogući prihvat djece koja nemojau drugi izbor. Jedinice moraju pokazati zrelost da razriješe tu situacija, ne postoji magični štapić koji bi to riješio. Ministri EU opisivali načine i postupke, ne postoji sustav koj ise magično ugasio i online ugasio, slilčno je jako u Austriji - zaključila je ministrica.

'Neće biti ocjena'

A kako smo jučer saznali od ravnatelja, u većini škola na vrijeme su pripremili virtualne učionice, preko kojih će učenici od nastavnika dobivati zadatke i nastavne materijale. Svi trebaju sve upute i linkove objavljivati na internetskim stranicama svojih škola, kako bi roditelji pravovremeno bili upućeni u sve. Problem s CARNET-om koji je jučer nastao zbog preopterećenosti sustava trebao bi se riješiti time što neće svi biti logirani istovremeno, no ravnatelji zagrebačkih škola kažu nam kako nisu sigurni kako će se provoditi nastava, jer neće sva djeca moći biti istovremeno u sustavu.

- Mi smo sve pripremili već u četvrtak popodne, no neke stvari, posebno za predmetnu nastavu, još nam nije sasvim jasno. Što se tiče ocjena, njih zasad neće biti. Vrednovati će se učenička aktivnost, ali ocjene sad nisu bitne. Moguće će biti raditi testiranja putem Officea365, preko kojeg idu i virtualne učionice, no to tek treba vidjeti - kazala nam je ravnateljica osnovne škole u Novom Zagrebu.

Odgođena natjecanja i razne aktivnosti

Koliko su god učitelji spremni za ovakav oblik nastave, ova je situacija za sve novina kojoj ćemo se maksimalno prilagoditi, kazali su nam učitelji s kojima smo razgovarali. Problemi će se rješavati u hodu. Učitelji će u ponedjeljak doći na svoja radna mjesta i bit će na raspolaganju za svako dijete koje dođe u školu. Prema naputku Agencije za odgoj i obrazovanje sva natjecanja i smotre su odgođene do daljnjega. Otkazane su ekskurzije, jednodnevni izleti, terenska, izvanučionička nastava, a roditeljima stižu obavijesti i o otkazivanju aktivnosti na koje vode djecu u privatnom aranžmanu. Svi učitelji su dobili preporuku da ne napuštaju prostore RH te da svaki možebitni odlazak preko granice prijave. S obzirom da jedan dio učitelja i profesora srednjih škola u Imotskoj krajini svakodnevno na posao dolazi iz BIH, minsitrica poručuje kako je važno da se svi, pa i oni, pridržavaju uputa Nacionalnog, te lokalnih stožera za krizne situacije.

Sve na WEB-u



Prisutnost učenika na nastavi prati se uz njihove aktivnosti u „virtualnom razredu“ . Raspored nastave za sve razrede Ministarstvo će objaviti na svojoj web-stranici mzo.gov.hr/ , a sve linkove s nastavnim sadržajima i ostale važne sadržaje škole trebaju objavljivati na svojim internetskim stranicama. Prema uputama ministarstva školama, razrednici bi trebali svaki radni dan u „virtualnim razredima“ od 5. do 8. razreda u osnovnim školama i od 1. do 4. razreda u srednjim školama podsjetiti učenike na dnevni raspored i uputiti ih na sadržaje potrebne za ostvarivanje nastave taj dan. Predmetni nastavnici trebaju davati i upute vezano uz korištenje materijala u udžbenicima te samostalnog rada učenika. Korisno je i da učenici imaju jasne domaće zadaće kako bi se mogao pratiti njihov rad.Prisutnost učenika na nastavi prati se uz njihove aktivnosti u „virtualnom razredu“ .

Mature idu po zakazanom rasporedu

Što se tiče maturanata, ministrica je kazala je kako su svi materijali pripremljeni da primarno budu namijenjeni upravo njima.

- što se tiče proizvndnje samih sadržaja i videomaterijala stavili naglasak na to da se najviše sadržaja radi za maturante. Bili su nam prioritet sadržaji koji maturanti trebaju već 16. 5. za esej iz Hrvatskog. Tako se radilo da se omogući da oni s rokovima imaju prioritet. I kod isporuke će biti tako.

Matura ide redovno po postavljenim datumima, nema promjena, maturanti su bveć punoljetni pa očekujemo da i sami vježbaju i čitaju i dolaze do matrijala - kazala je, zaključivši kako je se u petak vidjelo na istarskom primjeru da su ravnatelji motivirani, da su ušli u tematiku, te da je za ovu situaciju potrebno da svi budu disciplinirani.