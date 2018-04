Školski autobus sletio s litice, najmanje 23 djece poginulo

Najmanje 23 djece i četvero odraslih je poginulo u ponedjeljak kada je školski autobus skrenuo s planinskog puta i pao u klisuru u sjevernoj indijskoj državi Himacal Pradesh, priopćila je policija. U autobusu privatne škole nalazilo se više od 30 djece.

27 children killed in India after a bus accident today. Take a moment and pray for these people. pic.twitter.com/pHyv2Yr8ge

U bolnici je završilo 11 djece, a dvoje od njih je u kritičnom stanju. Poginula djeca bila su stara između četiri i 12 godina, javlja CNN.

At least 23 children between 4 and 12 years old were among those killed in northern India after their bus skidded off a road and plunged about 300 feet, authorities said https://t.co/EUg2DGkShe pic.twitter.com/kDJOMhtx7U