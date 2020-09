Školski satovi bit će skraćeni u više stotina škola, u boravku će prednost imati djeca zaposlenih

Ministarstvo prikuplja zahtjeve za skraćivanjem školskih satova, zapošljavanjem spremačica, a iz županija javljaju kako će im trebati još novca za organizaciju prijevoza učenika putnika i nabavku maski

<p><strong>Do srijede je izdano nekoliko stotina suglasnosti</strong> školama za skraćenje školskog sata s 45 na 40 minuta, javlja <a href="https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/kraca-nastavna-u-23-skole-na-podrucju-rijeke-i-pgz-a-evo-popisa/">Novi list</a>. Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, ističu, U Gradu Zagrebu dopuštenje je dobilo 48 srednjih i 16 osnovnih škola, u Gradu Splitu 29 osnovnih škola, u Čakovcu za 5, u Gradu Vinkovci za sedam škola.</p><p>Skraćenje sata u školama koje rade u dvije smjene odobreno je u Splitsko-Dalmatinskoj, Brodsko-posavskoj županiji, te u Koprivničko-križevačkoj županiji za 13 osnovnih škola.</p><p>Ministarstvu je dosad stiglo i 135 zahtjeva za dodatnim zapošljavanjem spremačica na određeno vrijeme.</p><p><strong>Roditeljima su iz škola počele stizati upute za prve dane u školskoj godini, a Vlada je na sjednici usvojila i Odluku o izvođenju nastave u situaciji pandemije korone, prema tri već poznata modela:</strong></p><h2>Boravak - prednost djeci zaposlenih roditelja</h2><p>Tako su iz Grada Rijeke objavili kako su sve njihove osnovne škole spremne započeti s nastavom prema uputama nadležnog ministarstva, Stožera civilne zaštite i epidemiologa kojima je cilj sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19 . </p><p>Grad Rijeka je za sve učenike viših razreda i odgojno-obrazovne radnike nabavio zaštitne maske te osigurao sva potrebna dezinfekcijska sredstva, higijenske i sanitarne potrepštine, a prema potrebama škola, osigurat će i zaštitne pregrade kako bi se nastava mogla odvijati nesmetano, omogućavajući zdravstvenu sigurnost učenika i radnika, ali i primjenu pozitivnih pedagoških praksi.</p><p><strong>Sve su škole pripremile protokol postupanja u slučaju pojave virusa u ustanovi i osigurale prostoriju za izolaciju, ako se simptomi bolesti manifestiraju u školi, za vrijeme trajanja nastave.</strong></p><p>Svaka od 25 osnovnih škola Grada Rijeke u suradnji s epidemiolozima odabrala je jedan od tri modela odvijanja nastave koje je ponudilo nadležno ministarstvo. Većina osnovnih škola radit će u više smjena, ovisno o veličini škole i broju učenika, a kako bi se izbjegao istovremeni dolazak učenika na nastavu te smanjio broj učenika koji se u istom trenutku nalaze u školama.</p><p>Svi učenici i roditelji će naputke o pravilima ponašanja i odvijanja nastave dobiti od svojih matičnih škola.</p><p><strong>Organizacija produženoga boravka odvijat će se također prema modelima i preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja. U slučaju organiziranje miješanih skupina učenika boravak će se organizirati u jednoj adekvatnoj, dovoljno velikoj prostoriji (primjerice, školskoj dvorani), na način da je između učenika svakoga razrednog odjela prozirna pregrada ili na način da se program odvija u dvije odvojene ali komunicirajuće prostorije tako da učitelj/ica može nadgledati i komunicirati s učenicima iz obje prostorije istovremeno.</strong><strong> Prilikom formiranja skupina u programu produženog boravka prednost će imati mlađi učenici zaposlenih roditelja/staratelja.</strong></p><p>Također, s prvim danom nove školske 2020./2021. godine, Autotrolej, po običaju, uvodi vozni red prilagođen početku škole, a on će se, bude li potrebe zbog novog režima rada škola i održavanja nastave, dodatno nastojati prilagoditi učenicima.</p><h2>Za maske za tjedan dana 98.000kuna</h2><p>Sva djeca Krapinsko-zagorske županije novu školsku godinu dočekat će u svojim školama, osim učenika Područne škole Laz u općini Marija Bistrica za koje će nastava biti organizirana u vatrogasnom domu u Lazu, objavio je tamošnji župan Željko Kolar.</p><p>Ove će godine u škole u KZŽ krenuti ukupno 13.685 učenika - 9369 u osnovne te 4316 u srednje škole, odnosno ukupno 117 učenika manje nego protekle školske godine, a manje je i prvašića. Naime, po prvi put u školske će klupe sjesti 1089 učenika, 70-ak manje nego lani.</p><p><strong>Od tri ponuđena modela organizacije rada u školi, 90 posto osnovnih i srednjih škola u KZŽ odlučilo se za model A, odnosno nastavu licem u lice u školi, a 10 posto za model B, 30 posto škola provodit će jednosmjensku, a 70 posto dvosmjensku nastavu.</strong></p><p>Župan Kolar istaknuo je da očekuje što skoriji sastanak s Vladom i resornim ministrom i to zbog načina financiranja troškova.</p><p>- Mi nismo računali da ćemo morati osiguravati zaštitna sredstva i za jedan tjedan samo zaštitne maske koštaju nas oko 98 tisuća kuna. Naravno, zbog povećanja dolazaka i odlazaka i nastave u dvije smjene, ozbiljnije će porasti i troškovi prijevoza - objasnio je Kolar. Ta Županija, kazao je, zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak izgubit će oko 8 milijuna kuna, a od 19. ožujka do danas, na tom je području 700 nezaposlenih osoba više.</p>