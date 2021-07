Pošalji još jednom ovakvu poruku u grupu i osobno ću ti zakrenuti vratom, napisala je Vesna Vučemilović u zajedničku grupu članova Domovinskog pokreta. Barem tako tvrdi PR-ovka Mateja Jozeljić kojoj je poruka bila namijenjena, javlja Jutarnji list.

Vučemilović je već na dan Škorine ostavke izrazila nezadovoljstvo zbog toga što je Jozeljić na Facebook stranicama Miroslava Škore i Domovinskog pokreta objavila tekst njegove ostavke i priopćenje stranke u kojem stoji da ih je ostavka zatekla, ali da ju prihvaćaju s razumijevanjem.

- A kakve su to rečenice u tom pamfletu!? Kao da se netko sprda, kao da se piše hvalospjev velikom vođi. Neki su znali, ili planirali nešto. Zanimljivo je da je Škorin Facebook vodila Mateja Jozeljić, a glasnogovornica je Marja Čolak. Sve to izgleda da su se dva PR-ovca dopisivala. Nismo mi Facebook stranka, nego smo stranka koja ima svoja tijela - rekla je tada Vučemilović i dodala da su to preozbiljne stvari da o njima ne raspravlja Predsjedništvo i Odbor.

Linkove na te objave je Jozeljić proslijedila i u WhatsApp grupu članova predsjedništva stranke i saborskih zastupnika. Vučemilović je na to reagirala i poslala ovu poruku.

Kako doznaje Jutarnji list, Jozeljić je sve prijavila Predsjedništvu stranke o čemu će se raspravljati na njihovoj idućoj sjednici.

- Gđa Vesna Vučemilović, sestra sada već bivšeg predsjednika stranke, članica predsjedništva i naša saborska zastupnica na linkove koje sam proslijedila uputila mi je javnu prijetnju: "Pošalji još jednom ovakvu poruku u grupu i osobno ću ti zakrenuti vratom". Gđa Vučemilović ni tu nije stala te je nastavila moje ime i prezime provlačiti u negativnom kontekstu kroz medije i javnost čime je dodatno otežala moje djelovanje u ovoj stranci. Također je u grupama slala obavijesti kako ja širim lažne informacije i da se prestane daljnje informiranje članova o ostavci Škore - napisala je Jozeljić u dopisu upućenom vrhu stranke, ali je dodala i kako to nije prvi ispad Škorine sestre.

Izvor Jutarnjeg lista također kaže da je Škoro već godinu dana nezadovoljan odnosima u stranci te da u utrku za Zagreb nije htio ni ići.