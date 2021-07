Kako doznaje RTL, dosadašnji glavni tajnik Domovinskog pokreta i čovjek od povjerenja Miroslava Škore koji je prije nekoliko dana naprasno otišao s čela stranke, pod istragom je policije od 2020. godine.

Nekad desna ruka Miroslava Škore pod ozbiljnim je optužbama, a sve je počelo prošle godine kada je policija službeno osumnjičila Darija Žepinu da je preko određenih ljudi ubacio uređaj za video i audio prisluškivanje Mate Radeljića.

RTL doznaje da se radi o razdoblju od veljače do lipnja 2020., a uređaj je bio postavljen u televizijskom prijemniku, u apartmanu u centru Zagreba, koji je u vlasništvu supruge Mate Radeljića. Sve je navodno otkriveno slučajno kada su snimke završile u tuđim rukama.

Iz policije nisu ništa htjeli potvrditi već su samo poručili da ne mogu komentirati slučaj "jer obavljanje razgovora s bilo kojom osobom nije informacija koju možemo podijeliti s javnošću. Pred kamere RTL-a nije htio ni Radeljić, a od komentara je suzdržan i Žepina koji je trenutno na godišnjem odmoru.

Darijo Žepina godinama je radio u policiji i bavio se poslovima sigurnosti u MUP-u. Za Škoru je prvo radio u osiguranju, a ubrzo je postao član stranke, pa koordinator, a zatim i glavni tajnik.

Nekoliko sati nakon što je Miroslav Škoro objavio da napušta čelno mjesto Domovinskog pokreta, Žepina je objavio i svoju ostavku.

- Ja jučer i danas non stop odgovaram čemu ostavka, ja smatram da je to moralan čin, ja znam da to u Hrvatskoj politici nikako nije uobičajeno. Mi jednostavno i ovim činom pokazujemo da smo drugačiji od drugih - rekao je u ostavci.

Mate Radeljić bio je savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Jedno vrijeme bio je u izbornom stožeru Miroslava Škore. Sve do 2019. dok nije odjeknula vijest da su se razišli - iz nikad objašnjenih razloga.