Škoro: 'Ja nastavljam političku borbu, državu vraćamo narodu'

Politika je, kako je ja vidim i shvaćam, briga za javno dobro, umijeće upravljanja, odgovornost, poštenje i spremnost na žrtvu i odricanje. Moglo bi se tu dodati puno toga, ali jedno je sigurno, politika nije ono što se događa u našoj zemlji. Nebriga, neznanje, lopovluk i korupcija, trgovina, podmetanje i bezobraština začinjena lažima, započeo je Miroslav Škoro svoju najnoviju objavu na Facebooku, koju prenosimo u cijelosti:

- Od mene, u zadnjih mjesec i nešto dana, nervozni takozvani "profesionalni političari", mediji i stručnjaci političke misli u Hrvata traže očitovanje i akciju. Predviđaju moje poteze, optužuju me i osuđuju i jako ih smeta što ne sudjelujem u njihovim dnevnopolitičkim igrokazima. Voljeli bi da komentiram poteze političke klike koja se valja u kaljuži vlastitih promašaja i interesa. Po jednima sam zakasnio, po drugima sam već propao, a po trećima nemam nikakve budućnosti. Ukratko, žele da zbrzam, pogriješim i kao i sve trećeputaške opcije do sada, propadnem prije nego li sam i krenuo. To neće tako ići. Predviđali su štošta. Da vas podsjetim - jedva 18 posto dan prije izbora pa je ipak bilo 24,5 posto. Tko žuri - vrat lomi, kaže naš narod.

- Mi živimo u političkom vremenu i prostoru koji je reguliran postojećim odnosima i zakonima. Većina tih zakonskih rješenja je loša i promijenit ćemo ih, ali su trenutno na snazi i ja ih se držim. Da bih se pojavio na sljedećim parlamentarnim izborima, valja, sukladno tim zakonima, poduzeti niz radnji i upravo to činim. Treba osmisliti program, okupiti ljude i osigurati sredstva za djelovanje te buduće političke organizacije koju najradije ne bih imao, ali zakon kaže da moram. Dakle, kao odgovorna osoba, pripremam sve za nastavak političke borbe u kojoj ćemo vratiti državu narodu.

- Stoga vam želim poručiti sljedeće:

s partnerima koji su me podržali u utrci za Pantovčak intenzivno razgovaram o nastavku suradnje i u tim se razgovorima vodim isključivo idejama za koje smatram da mogu osigurati boljitak života hrvatskog naroda u domovini i izvan nje. Sugovornici iz Mosta, Hrvatskih suverenista (Hrast, Hrvatska konzervativna stranka i Blok za Hrvatsku), Zelene liste, kao i ostali partneri s kojima sam razgovarao predstavili su mi pojedinačno svoje prijedloge. Susreti se nastavljaju i očekujem da ćemo u što skorijem razdoblju postići konačan dogovor, koji će biti u najboljem interesu Hrvatske;

izrada programa i potrebnih akata za osnivanje pokreta koji će okupljati sve nas koji želimo drugačije odnose u domovini je pri kraju i osnivačka skupština će se održati do kraja veljače;

dobrodošli ste svi vi koji imate želju sudjelovati u promjenama koje će zaustaviti dvadeset godina lutanja, nedjelotvornosti i zapostavljanja hrvatskih interesa.

Imajte strpljenja i vjere jer ćemo uskoro mi definirati i ostvarivati javne politike koje doprinose općem dobru svih hrvatskih građana, a ne pojedinaca i članova stranačkih oligarhija, zaključio je Škoro u svojoj objavi.