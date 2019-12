Škoro o čudnim ljudima čudnog imena: 'Trolaju iz svojih sobica'

Predsjednički kandidat, poduzetnik i pjevač Miroslav Škoro jučer je na RTL-u pričao o 'čudnim ljudima čudnog imena', stihu iz svoje poznate pjesme 'Vjera, ljubav i domovina' koja je bila hit prije 15-ak godina, a pjeva se i danas.

Stihovi dalje idu 'Tko to moje ime doziva, čudni ljudi čudnog imena, pa mi kunu što je svetinja - vjera, ljubav i domovina', a Škoro kaže da su 'čudni ljudi čudnog imena' internet trolovi.

- To me nitko nije pitao. Svašta su mi prepisivali kad sam to rekao. Mi živimo u vremenu internetske tehnologije i komunikacije, u virtualnom svijetu društvenih mreža... Svi misle naivno kad napišu da se zovu Mickey Mouse ili 123Krk da su se sakrili, ali njihova IP adresa je vrlo lako upratljiva i vrlo lako provider može znati tko stoji iza nje - poručio je Škoro.

- Međutim, ne možete reći da kad se pojavi nešto, onda te čudne adrese te čudna imena te komentiraju, na neki način misle da su skriveni u svojim malim sobicama oni koji na neki način sudjeluju u kreiranju javnog mišljenja, kao da je nama jako stalo do svega toga. To su ti čudni ljudi čudnog imena - dodao je.

