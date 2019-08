Škoro o 'ZDS': Ne podržavam ništa što dijeli hrvatski narod

Sud je sud i treba ga slušati, ali mislim da smo u nekim stvarima pogriješili i zakasnili, rekao je za televiziju N1 predsjednički kandidat Miroslav Škoro, koji je na Veliku Gospu stigao u Aljmaš.

Bio je to njegov komentar na kaznu Visokog prekršajnog suda zbog pjesme 'Bojna Čavoglave' i uzvika 'za dom spremni'.

- Sud je sud, sud treba slušati. Međutim, mislim da smo u nekim stvarima pogriješili i zakazali. Ne mi, nego oni koji su se odlučili obnašati vlast u datom trenutku - rekao je Škoro i istaknuo kako se ta pjesma najnormalnije izvodila na HRT-u bezbroj puta dnevno od 1991. godine nadalje".

- Mislim da je onda trebalo reagirati. Post festum mislim da nije dobro reagirati - rekao je.

Na pitanje zašto to misli, kazao je da "ako nekome treba 28 godina da nešto shvati, onda imamo problem sa shvaćanjem".

Škoro je istaknuo da nema problema s tim stihom.

- To je integralni dio pjesme, ona je takva zaštićena. To je insignija koja se nalazi na odori HOS-a i, jednostavno, to je regularna postava hrvatske vojske, to je moj stav. Ako netko želi napraviti nešto drugačije, ovo je odluka suda koju će trebati uvažiti i provesti u djelo. Ako netko misli drugačije, onda se treba kandidirati, doći na vlast i ukinuti sve to skupa. Do tada, ne valja biti licemjeran. Narodu je dosta te nekakve hajke i čeprkanja po povijesti - rekao je predsjednički kandidat i pjevač.

Pitali su ga na koncu je li taj pozdrav prihvatljiv.

- Ne podržavam ništa što dijeli hrvatski narod - odgovorio je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za ove koji mi otkazuju koncerte se samo pomolim

U poznato marjansko svetište na istoku Hrvatske, gdje na Veliku Gospu hodočasti velik broj vjernika i turista, godišnje i 100 tisuća, Škoro bi, kako kaže, došao i da nije predsjednički kandidat.

- To nema nikakve veze s kandidaturom - rekao je Škoro i komentirao rejting koji mu, prema posljednjim anketama, raste.

- Ako raste eksponencijalno, lako je predvidjeti što se može dogoditi. Rejtinzi pokazuju trend. Nisam od onih koji boluju od rejtinga i anketa, meni je važnije kad mi na koncert dođe pet, šest, sedam tisuća ljudi. To je mjerilo i pokazatelj kako se ljudi osjećaju. Ljudi su spremni na promjene i one će se dogoditi - rekao je Škoro.

Pojedini HDZ-ovi načelnici i gradonačelnici, o čemu smo već pisali u 24sata, otkazali su mu neke koncerte.

- Razumijem ih, politika je činjenica kad ljudi dobiju malo veće oči u strahu nego što treba biti. Prije nego što zaspim, uvijek se pomolim za njih - rekao je Škoro.

Tema: Hrvatska