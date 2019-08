Skoro pola zemlje u 'crvenom': Danas 37, a sutra i do 40 °C! Državni hidrometeorološki centar objavio je da će u nedjelju diljem Hrvatske biti do 37 stupnjeva, a u ponedjeljak, kad se očekuje vrhunac toplinskog vala, do 39 stupnjeva. U unutrašnjosti Dalmacije i 40