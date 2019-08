Škoro: Pupovčeva retorika kao da je s velikosrpskog derneka...

Znakovita je šutnja hrvatskog državnog vodstva na uvredljive izjave Milorada Pupovca koji se koristi retorikom i stavovima srbijanskog predsjednika Vučića, započeo je Miroslav Škoro obraćanje na Facebooku.

- Umjesto da smiruje tenzije nastale u incidentu, g. Pupovac nadolijeva ulje na vatru i očito želi profitirati na napadu na hrvatske građane koji je za svaku osudu. Od njega, kao zastupnika u Hrvatskom saboru, očekivao sam puno više mudrosti, a puno manje ostrašćenosti. Politika je, kako je govorio moj profesor Lauc, "toplo srce, hladna glava i čiste ruke". Očito se g. Pupovac, kao hrvatski političar, inspirira za ovakve istupe na velikosrpskom derneku na Fruškoj gori.

- Žalosnija od Pupovčeve huškačke retorike je samo gromoglasna tišina njegovog glavnog koalicijskog partnera, koji šutke prelazi preko takvih izjava, zaključio je pjevač i kandidat za predsjednika republike Hrvatske.

Pupovac: 'Ti nasilnici nastavljaju progone!'

Podsjećamo, prvi čovjek SDSS-a Milorad Pupovac u petak je komentirao napade na Srbe s područja Knina.

- Napadi u Uzdolju nije izolirani incident nego je riječ o ciljanom i organiziranom napadu, to nije "kafanska tuča" nego riječ o nečem mnogo ozbiljnijem, a to je zločin iz mržnje - upozorili su zastupnici SDSS-a govoreći o napadu na Srbe s područja Knina.

- Možda to nekome nije dosta, ali nama je. Dok imam mentalne snage i fizičke sposobnosti, ne postoji nitko tko će mi začepiti usta. Mogu samo posegnuti za tim da mi oduzmu fizičku snagu ili mentalnu moć. Ako su neki "Za dom spremni", ja sam spreman i za to. Ti ljudi nastavljaju rat protiv onih koji nikada nisu bili za rat i nastavljaju progone ljudi koji ničime ne pokazuju nelojalnost hrvatskom ustavnim vrijednostima i poretku. Je l' ima netko da to čuje i razumije, zapitao se u petak Milorad Pupovac.

Napomenuo je da se griješi kada se govori da ovi napadi nisu rezultat atmosfere i klime u društvu, napominjući da stvari neće prestati zato što ih se ne zove pravim imenom ili zato što ih se ne želi vidjeti. Svi slučajevi govore da nije riječ o izoliranom incidentu ili slučajnom događanju, kazao je Pupovac i ustvrdio da "netko želi protjerati i ovo malo Srba što je ostalo u Hrvatskoj".

Prisjetio se razgovora s prvim predsjednikom Franjom Tuđmanom 1997. godine kada ga je tražio da učini sve, da se starce, koji su ostali nakon Oluje žive u miru, da ih se ne tuče i da im se ne pale kuće.

- Danas 2019. godine morao bih ponovno uputiti takav apel, jer se ponovno tuče u otvorenoj atmosferi mržnje i neograničenog lova na one koji zvuče kao Srbi, bilo zbog govora, navijanja ili stavova i političkih uvjerenja - zaključio je Pupovac.