Uoči drugoga kruga lokalnih izbora u Hrvatskoj može se svjedočiti do sad neviđenome fenomenu. Gotovo da nema sela, općine, županije niti grada u kojem se dvoboji preostalih kandidata za načelnike, gradonačelnike ili župane nisu odigravali pred kamerama, u živim prijenosima na društvenim mrežama, radijskim postajama ili lokalnim televizijama. No svi su ti obračuni u sjeni onoga koji se vodi za glavni grad i u kojem pjevač Miroslav Škoro udara na Tomislava Tomaševića.

Niz optužbi koje je Škoro u brojnim debatama izgovorio protiv lidera stranke Možemo i njezinih članova doista je impresivan. Ali još je impresivnija činjenica da gotovo ništa od izgovorenoga ne odgovora stvarnim činjenicama! I najneutralnijem promatraču teško bi bilo ne primijetiti kako se Škoro u svojoj rafalnoj paljbi služi istom vrstom konstrukcija, dezinformacija pa i notornog fake newsa kakvim je svoj politički uspon do Bijele kuće, a potom i pad, popločao Donald Trump.

Teško je izdvojiti najgore i najneuvjerljivije pokušaje da se dezavuira Tomašević - koriste se njegove privatne obiteljske fotografije, lažiraju se biografski podaci, montiraju se snimke...

U jednoj takvoj lažnoj objavi htjelo se sugerirati da je Tomašević napustio Skupštinu grada kad se glasalo da heroj Domovinskog rata Blago Zadro bude proglašen počasnim građaninom Zagreba. Tomašević je išao pregledati originalne snimke, ustanovio da se širi montirani video, a da na tom glasanju nije bilo ni Škorinih ljudi - Hasanbegovića i Ane Lederer!

Manipulacija ocem

Razina manipulacija kojima su se spremni služiti u Škorinu timu posebno je bila vidljiva nakon njihova sučeljavanja na kanalima 24sata. Poslije te debate Škorini su ljudi sponzorirali video s kratkim isječkom Tomaševićeva odgovora kako “ne bi glasao za svog tatu na listi Domovinskog pokreta”. I na temelju tog, jedinog mogućeg odgovora, Škorina ekipa odlučila je poentirati tezom da se njihov protukandidat “odrekao vlastitog oca”...

Škoro očito računa da ovakvim pristupom, u kojem lupa ko Maksim po diviziji (fraza se odnosila na englesku strojnicu iz Prvoga svjetskog rata, koju je projektirao Maxim Hiram, bila je izuzetno bučna, trošila vrlo mnogo streljiva, ali je bila i nepraktična, teška i glomazna), može dodatno napaliti i mobilizirati svoje biračkog tijelo. Uz to, sveprisutan je u medijima, on tako dodatno zapasava javni desni prostor i istiskuje HDZ, koji mu- začudo- šutljivo i posve defenzivno prepušta da dominira ovom kampanjom.

Računica bez rizika

Vjerojatno je to i glavna Škorina računica: ako dobije ijedan novi glas do drugog kruga izbora, bit će zadovoljan. A svaki trenutak u kojem se takva njegova retorika probija do javnosti samo dodatno sužava polje na kojem će u budućnosti moći djelovati Plenkovićev HDZ.

Istina i činjenice, vjerodostojnost, autentičnost i povjerenje u hrvatskim političkim kampanjama ionako nikad nisu bili presudni.