BRUTALNO PREMLAĆIVANJE

Skoro ubili maloljetnika u Rijeci. Produljili im istražni

Skoro ubili maloljetnika u Rijeci. Produljili im istražni
Riječ je o dvojici braće, Josipu (29 godine) i Tihomiru (33 godine) Vinkoviću. Tereti ih se da su pokušali ubiti 16-godišnjaka, a 20-godišnjaka, koji je sa 16-godišnjakom bio u društvu i pokušao mu pomoći, također su udarali te su osumnjičeni i za pokušaj nanošenja teške ozljede

Dvojica osumnjičenih za pokušaj ubojstva premlaćivanjem 16-godišnjaka 11. veljače ostat će u istražnom zatvoru još dva mjeseca, odlučila je sutkinja istrage Županijskog suda u Rijeci.

Prihvatila je prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci da ih se zadrži u istražnom zatvoru nakon prvog mjeseca pritvora, radi sprečavanja utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kažnjivog djela, a jednom od njih i zbog opasnosti od bijega.

Riječ je o dvojici braće, Josipu (29 godine) i Tihomiru (33 godine) Vinkoviću. Tereti ih se da su pokušali ubiti 16-godišnjaka, a 20-godišnjaka, koji je sa 16-godišnjakom bio u društvu i pokušao mu pomoći, također su udarali te su osumnjičeni i za pokušaj nanošenja teške ozljede.

BRUTALAN NAPAD U RIJECI Ispovijest roditelja pretučenog mladića: 'Zaključavamo vrata, bojimo se, a sin je još u šoku...'
Ispovijest roditelja pretučenog mladića: 'Zaključavamo vrata, bojimo se, a sin je još u šoku...'

S dvojicom braće u napadu je sudjelovao i treći muškarac, navodno njihov brat, koji je još uvijek u bijegu i za njim traga policija.

Napad se dogodio 11. veljače noću, nešto nakon 4 sata, kad su trojica braće ispred buregđinice u Ulici Alda Colonella u središtu Rijeke rukama i nogama udarali maloljetnika, čak i nakon što je bio bez svijesti na tlu.

Nakon toga su pobjegli, ali su dvojica od njih ubrzo uhićena. Maloljetnik je zadobio teške tjelesne ozljede te je bio na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Rijeka.

