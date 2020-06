'Škoro želi pomoći Bernardiću kao što je ranije Milanoviću...'

Ako je netko u drugom kruga izbora u stanju poručiti da treba između jedan i dva izabrati tri, onda to govori koji su njegovi ciljevi, izrazio je svoje mišljenje čelnik HDZ-a Andrej Plenković

<p>Predsjednik Vlade i HDZ-a <strong>Andrej Plenković</strong> poručio je u srijedu kako svi birači od centra prema desno trebaju znati da predsjednik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro</strong> želi pomoći čelniku SDP-a Davoru Bernardiću, kao što je pomogao i Zoranu Milanoviću u izboru za predsjednika RH.</p><p>Nakon što ga je ranije danas Škoro prozvao da je pomogao u rehabilitaciji SDP-a, Plenković je na proslavi 31. obljetnice osnutka HDZ-a na zagrebačkom Jarunu Škori odgovorio kako se on pokazao na predsjedničkim izborima kao saveznik predsjednika Milanovića.</p><p>- Ako je netko u drugom kruga izbora u stanju poručiti da treba između jedan i dva izabrati tri, onda to govori koji su njegovi ciljevi - rekao je i dodao da su Škorini podupiratelji javno pozivali birače da poništavaju listiće u drugom krugu.</p><p>Plenković je poručio kako birači od centra prema desno razumiju koja je njihova misija i uloga.</p><p>- Ako su već pomogli Milanoviću, očito da sad žele pomoći Bernardiću - zaključio je odgovarajući na pitanja novinara.</p><h2>Hasanbegović nije predmet našeg interesa, nije imao veze sa svjetonazorom HDZ-a</h2><p>Za <strong>Zlatka Hasanbegovića</strong> - koji je kazao kako je Domovinski pokret, na čijoj je listi, jedina politička brana dolasku SDP-a na vlast te nazvao premijerove dosjetke besmislenima - Plenković je rekao da "on za njih nije bitan, niti je predmet našeg interesa“.</p><p>Naveo je i kako po njemu Hasanbegović nije ni trebao biti u HDZ-u, jer nema veze sa svjetonazorom HDZ-a.</p><p>- Nismo ga nikad čuli riječ o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, rijetko ćete iz njegovih usta čuti nešto što je povezano s predsjednikom Tuđmanom - rekao je Plenković.</p><p>Ustvrdio je kako je Hasanbegović dovoljno rekao o lojalnosti kad je 2017. na lokalnim izborima odlučio otići iz HDZ-a.</p><p>- Ako netko odlazi sam, bez da kaže vodstvu, a član je Predsjedništva, na drugu listu, toliko o lojalnosti, korektnosti i habitusu takvog čovjeka - izjavio je predsjednik HDZ-a.</p><p>Za Bernardića, čelnika SDP-a i Restart koalicije, rekao je da se sam diskvalificirao, "ne samo s onim primitivizmom prije nekoliko tjedana", osvrćući se na njegovu uvredu na račun predsjednika sada raspuštenog 9. saziva Sabora i glavnog tajnika HDZ-a <strong>Gordana Jandrokovića</strong>, kojega je nazvao "rektalnim alpinistom".</p><h2>Bizarno je da se pretendent za premijera boji i bježi od sučeljavanja</h2><p>- Onaj tko se plaši, boji i bježi od sučeljavanja mislim da je bizarno da pretendira da preuzme ulogu vođenja Hrvatska - rekao je Plenković.</p><p>Naglasio je kako HDZ, za razliku od drugih, ima velika postignuća i program koji projicira budućnost u vremenu kad traže novi legitimitet "za drugo poluvrijeme", odnosni novi mandat na čelu države, a u kontekstu Covida-19 kojeg su, ističe, u prvom valu savladali.</p><p>Plenković je poručio kako je to što su brojni stručnjaci i epidemiolozi zabrinuti što će biti najesen pravi razlog zbog kojeg žele dobiti novi legitimitet, kako bi mogli formirati vladu i boriti se za gospodarski oporavak te protiv eventualnog drugog vala pandemije.</p><h2>Tuđman zacrtao put razvoja</h2><p>U povodu obljetnice HDZ-a, istaknuo je kako su ovo dani kad se prisjećamo osnivanja "najsnažnije političke stranke u suvremenoj Hrvatskoj", te djela prvog predsjednika RH i HDZ-a <strong>Franje Tuđmana</strong>, koji je u presudnim vremenima prepoznao trenutak i poveo hrvatski narod prema samostalnosti, oslobođenju okupiranih teritorija i međunarodnom priznanju.</p><p>Tuđman je praktički svojim aktivnostima 1990-tih godina zacrtao put razvoja Hrvatske kao slobodne zemlje u kojoj su transformirali gospodarski sustav, uredili pravni sustav i ostvarili strateške ciljeve članstva u EU i NATO-u, rekao je Plenković.</p><p>Napomenuo je kako HDZ danas, 31 godinu kasnije, ima zadaću i prigodu dalje unaprjeđivati društvo, osnaživati hrvatsku ekonomiju, jačati institucije koje su se pokazale otpornim i žilavim u vremenu pandemije, te dodatno osnaživati hrvatski suverenizam, koristeći sve prednosti kvalitetnog i utjecajnog položaja.</p>