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SKRADIN Žedna krava upala u jarak pa zapela u živom blatu, izvukli su je vatrogasci...

Piše Bogdan Blotnej,
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SKRADIN Žedna krava upala u jarak pa zapela u živom blatu, izvukli su je vatrogasci...
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Foto: DVD Skradin
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S obzirom na visoke temperature i sušu, nakon završetka intervencije napojili smo krave, kako bismo im olakšali boravak na pašnjaku i pomogli u ovim zahtjevnim vremenskim uvjetima, pišu iz DVD-a

Jedna žedna krava zadala je u nedjelju vlasnicima '100 muka', kad je upala u jedan jarak ispunjen blatom i vodom na području Skradina. S obzirom da je sve oko nje bilo izrazito sklisko, nije mogla sama van. Iako je glava bila na suhom, da je tako ostala mogla je uginuti.

Foto: DVD Skradin

Nasreću, lokalcima su u pomoć došli vatrogasci DVD-a Skradin i pomogli oko izvlačenja.

- Na intervenciji je sudjelovalo vatrogasno vozilo i pet vatrogasaca, koji su uz pomoć odgovarajuće opreme i suradnju mještana uspješno izvukli životinju na sigurno. S obzirom na visoke temperature i sušu, nakon završetka intervencije napojili smo krave pitkom vodom, kako bismo im olakšali boravak na pašnjaku i pomogli u ovim zahtjevnim vremenskim uvjetima - napisali su vatrogasci.

Foto: DVD Skradin

Zahvalili su svima i ponovili kako su uvijek spremni pomoći i ljudima i životinjama u zajednici.

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