Skretala pa 'pokosila' policijski auto u Varaždinu: U bolnici su

Vozačica (46) i dva policajca (22 i 24) ozlijeđeni su u prometnoj nesreći u Hrašćici u Varaždinu u utorak oko 19.15 sati. Dok je skretala ulijevo na raskrižju Ulice kralja Tomislava s Radničkom ulicom i Ulicom Ljudevita Gaja, 46-godišnjakinja se nije uvjerila da to može učiniti sigurno - piše varaždinska policija.

U tom trenutku, policijsko vozilo s rotirkama i zvučnim signalima bilo je u pretjecanju auta u lijevoj traci, a vozio ga je 22-godišnji policajac. Došlo je do udara prednjeg desnog dijela policijskog auta u lijevi bočni dio auta 46-godišnjakinje.

Vozačica i oba policajca su ozlijeđeni, a medicinsku pomoć pružili su im u varaždinskoj bolnici. Njihove ozljede naknadno će biti okvalificirane.

