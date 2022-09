Skuhajte, snimite i pošaljite: U tijeku je natječaj za školarce u kojem pobjeđuje najbolji recept

Važno je jesti zdravo

Projektom "Budi chef škole", koji organiziraju 24sata, želimo istaknuti važnost zdravih školskih obroka te na zabavan i kreativan način potaknuti učenike da jedu zdravu i nutricionistički uravnoteženu hranu. Nije tajna da djeca preferiraju jela koja nisu primarno zdrava nego fina, no upravo tu uskaču maštovite kuharice iz školskih kuhinja i vještom pripremom zanimljivih recepata djeci nude zdrave namirnice u drugačijem ruhu. Kako bi i školarci mogli kreirati jelo koje će biti u školskome meniju, novi projekt 24sata, "Budi chef škole", namijenjen je djeci u osnovnim školama. U projekt uključujemo đake, koji osmišljavaju zdrave i ukusne školske obroke, te stručnjake za prehranu kako bismo bili sigurni da su odabrani recepti nutricionistički uravnoteženi. Djeci se tako omogućuje i maksimalna kreativnost u pripremi jela koja bi željeli imati za ručak u školskoj kuhinji.

Školske radionice o zdravoj prehrani

OŠ Gustava Krkleca iz Zagreba partner je projekta, a na njezinu će se meniju poslije naći pobjedničko jelo. Na natječaj se mogu prijaviti sva djeca osnovnih škola, a i svaka škola može recept pobjednika implementirati u svoj meni neovisno o tome je li finalist iz njihove škole. U razgovoru s ravnateljicom OŠ Gustava Krkleca, Marijom Luković, saznali smo zašto je važno polagati posebnu pozornost na obroke od zdravih namirnica.

- Već generacijama razvijamo svijest o važnosti svakodnevnog unosa voća i povrća u obroke. Provodimo teorijske edukacije, a posebnu važnost i naglasak imamo na praktičnoj primjeni naučenog. Učitelji razredne nastave tijekom cijele školske godine provode radionice o važnosti pravilne prehrane, a u predmetnoj nastavi obuhvaćamo to kroz izvannastavne aktivnosti ili kroz međupredmetne teme, primjerice u okviru radionica, predavanja, posjeta u školi i gostovanja pojedinih grupa izvan škole. Zahvaljujući obnovljenom vrtu, već nekoliko godina imamo ekološko sjeme, tako da učenici aktivno tijekom školske godine prate rast i razvoj od sjemena do ploda, uključujući sve segmente razvoja i brige o voću i povrću: salate, tikvice, luk, špinat, krastavci, paprike, jagode u razini visokih gredica, a tu je i grmoliko voće kupine i maline. Sve je prihranjivano ekološkim gnojivima - istaknula je ravnateljica Luković.

Imaju i vlastiti voćnjak

U školskom vrtu OŠ Gustava Krkleca je i učionica na otvorenom, tako da je nastavni sadržaj ponekad integriran u otvoreni prostor i okoliš u kojem se učenici nalaze. Voćnjak je zaseban prostor, u kojem učenici također od rezidbe do berbe prate uzgoj jabuka, šljiva, krušaka i smokvi.

- Imamo i mirisni vrt, u kojem smo do sada uzgajali matičnjak, ružmarin, bosiljak. Ove godine u planu nam je modernizirati ga kroz učeničku suradnju s predmetom Tehničke i Likovne kulture. Nositelji smo certifikata 'ekoškola', ponosno ga održavamo već 16 godina, a u okviru programa te u realizaciji projekata i praćenja tijekom godina stekli smo Dijamantni status. Nastavljamo s istim ishodima, a to su razvoj ekološke svijesti pojedinca i zajednice u svakodnevnom životu s naglaskom da i gradska sredina može pokazati i dokazati da je održivi razvoj moguć i da ga treba njegovati i održavati - navela je ravnateljica Luković te objasnila kako djeca u okviru školskog programa sudjeluju i u provedbi fenoloških istraživanja.

- Fenološka promatranja provode se na mjesečnoj razini tijekom cijele školske godine kroz aktivnosti ekopatrola. Sadržaji su često povezani kroz razrednu i predmetnu nastavu i kurikulum, a uključuju praćenje promjene temperature tla, zraka, vlažnosti, geografskih uvjeta i ukupne klime koja utječe na biljke. U okviru fenologije obavljaju se i analize te usporedbe podataka s obzirom na prošlu školsku godinu, o količini i oblicima uroda, razvoju biljaka od sjemenke do ploda i sl. Količine plodova koje uzgojimo, s obzirom na ekološke uvjete, su male, pa služe prvenstveno u edukativne svrhe, a učenici koji žele mogu ih ponijeti kući kako bi pokazali ukućanima što su uzgojili. Imamo često povratnu informaciju da djeca aktivnosti nastavljaju u svojim kućanstvima kroz uzgoj začina u lončanicama ili na balkonima ili odlaskom kod bliže rodbine i na vikendice, gdje razvijaju vještine uzgoja - kaže ravnateljica Luković te navodi da je upravo to cilj, djecu naučiti kako primijeniti znanja u svakodnevnom životu.

Skuhaj, snimi i pošalji

Za prijavu na natječaj "Budi chef škole" potrebno je da dijete svoje omiljeno jelo osmisli i pošalje u formatu snimljenog videa cijelog procesa pripreme i spravljanja obroka ili fotografije uz popratni tekst s receptom. Prijaviti se mogu svi polaznici osnovnih škola širom Hrvatske, a rok za slanje recepata je 12. rujna. Tročlani će žiri u sastavu: ravnateljica OŠ Gustava Krkleca, Marija Luković, nutricionistica Sandra Krstev Barać i chef restorana Rougemarin Marin Medak, odabrati one najbolje, a finalisti će svoje kulinarsko umijeće predstaviti na sjajnom završnom eventu koji će biti u popularnom zagrebačkom parku Rougemarin 18. rujna. Finalistima će u spravljanju jela pomagati, uz Marina Medaka, poznati chef Mario Mihelj, a o pobjedničkom jelu odlučit će žiri sastavljen od učenika Osnovne škole Gustava Krkleca.

- Projekt 'Budi chef škole' s veseljem su i motivacijom prihvatili i roditelji i djeca s obzirom na natjecateljski duh, kao i zbog novih izazova i ideja u izradi obroka - dodala je ravnateljica Luković.

Sve posjetitelje partyja u Rougemarinu očekuje bogat program, super zabava, kušanje jela i cooking show, a detalje natječaja i pravila prijave možete proučiti ovdje.

