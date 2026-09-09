SKUP RAZVOD Južnokorejski milijarder mora bivšoj supruzi isplatiti 1,5 milijardi dolara!

Južnokorejski sud u srijedu je naložio milijarderu i osnivaču gaming kompanije Smilegate Kwon Hyuk-binu da bivšoj supruzi prepusti 35 posto udjela u kompaniji i isplati 65 milijardi wona u gotovini, u razvodu vrijednom više od 2 bilijuna wona (1,5 milijardi dolara), što je najveća imovinska podjela nakon razvoda u povijesti zemlje.

Iznos je veći od dvostrukog dosadašnjeg rekorda od 944 milijarde wona, dodijeljenog u razvodu predsjednika SK Groupa Cheyja Tae-wona i njegove bivše supruge Roh Soh-yeong.

Kwon je Smilegate osnovao 2002. godine i kompaniju izgradio u jednu od najuspješnijih južnokorejskih gaming kompanija.

Seulski obiteljski sud odobrio je razvod i naložio Kwonu da bivšoj supruzi prenese 35 posto udjela u Smilegateu, vrijednog oko 2,5 bilijuna wona, te joj isplati još 65 milijardi wona u gotovini, objavio je sud.

Kwonova bivša supruga, čije je prezime Lee, podnijela je zahtjev za razvod u studenome 2022. godine, tražeći polovicu njegova udjela u Smilegateu, prema južnokorejskim medijima. Lee je tvrdila da je pridonijela osnivanju kompanije i njezinu ranom upravljanju, kao i neizravno kroz rad u kućanstvu, te da stoga ima pravo na polovicu Kwonova udjela.

A Seoul court granted a divorce sought by the wife of Smilegate founder Kwon Hyuk-bin, ordering him to transfer shares and cash worth an estimated 2.55 trillion won ($1.8 billion) to her in one of Korea's largest divorce settlements.https://t.co/EGzmsLMTYe — The Korea Times (@koreatimescokr) September 9, 2026

Glasnogovornik suda rekao je da je sud zaključio kako je brak nepovratno narušen nakon što je razmotrio okolnosti dugotrajnog sukoba između supružnika i mogućnost njihova pomirenja.

Sud je ocijenio da su obje strane jednako odgovorne za raspad braka te je odobrio razvod, ali odbio Leein zahtjev za naknadu štete.

Kwon je, prema lokalnim medijima, tvrdio da Lee nije bila suosnivačica kompanije niti je sudjelovala u njezinu upravljanju. Navodno se također protivio razvodu.

Sud je vrijednost Kwonove imovine procijenio na čak osam bilijuna wona, izvijestili su lokalni mediji.

Kwonov slučaj dolazi nakon što je Chey iz SK Groupa u kolovozu uložio žalbu na sudsku odluku kojom mu je naloženo da bivšoj supruzi Roh isplati 666 milijuna dolara.

Seulski žalbeni sud je u srpnju presudio da Roh ima pravo na isplatu u gotovini vrijednu oko trećine bračne imovine, uključujući Cheyjeve dionice u SK-u, navodeći njezinu ulogu u obitelji i potporu aktivnostima SK Groupa.

Cheyjeva žalba vratila je slučaj pred Vrhovni sud.

Analitičari smatraju da bi žalba mogla produljiti pomno praćeni pravni spor koji je privukao pozornost i zbog Cheyjeve kontrole nad SK Groupom, dok procvat umjetne inteligencije povećava vrijednost njegove imovine povezane s proizvodnjom čipova.