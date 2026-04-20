Skupi đir po Umagu: Mladić (22) jurio na prejakom romobilu. Policija mu našla i drogu

Foto: Policijska uprava istarska/ILUSTRACIJA

'Apeliramo na roditelje da prilikom kupnje romobila provjere njegove specifikacije te da ne kupuju romobile koji ne mogu sudjelovati u prometu', kažu iz policije

Policijski službenici Policijske postaje Umag-Umago s ispostavom Buje-Buie su 18. travnja oko 13 sati zatekli 22-godišnjaka kako upravlja prejakim električnim romobilom kolnikom Savudrijske ulice. Vozač je isključen iz prometa te mu je je zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečena novčana kazna u iznosu od 823 eura. Također mu je oduzet romobil, s obzirom da je riječ o prijevoznom sredstvu koje ne smije sudjelovati u prometu jer ne zadovoljava propisane uvjete, javlja Policijska uprava istarska. 

Osim toga, vozaču je uručen i obvezni prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga jer je kod sebe imao 5.65 grama marihuane.

"Upozoravamo građane da je sudjelovanje u prometu dozvoljeno romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h. Romobilima koji imaju veću snagu motora od propisane i koji razvijaju brzinu veću do 25 km/h sudjelovanje u prometu nije dozvoljeno te je za navedeni prekršaj propisana novčana kazna u iznosu od 130 eura. Apeliramo na roditelje da prilikom kupnje romobila provjere njegove specifikacije te da ne kupuju romobile koji ne mogu sudjelovati u prometu", kažu iz policije. 

Pogledajte VIDEO koji se odnosi na jačinu romobila koji smiju sudjelovati u prometu, a koji je nastao u sklopu projekta ''Sigurno na romobilu''.

