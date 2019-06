'Skupili smo novac za Marlu i pomoći ćemo djeci u Klaićevoj'

Tati male Marle stare tri i pol mjeseca, koja od rođenja boluje od neizlječive cistične fibroze, u najtežim trenucima u životu pomogli su tako prijatelji s nogometa.

Naime, Goran igra za malonogometni klub Doberman iz Novog Zagreba, a njegovi suigrači nisu mogli samo gledati sa strane kako mladi otac pati nakon bolesti svoje tek rođene kćeri. Odmah su se bacili na posao. Jura, Mislav, Dino, Igor... Nisu gubili vrijeme. Organizirali su malonogometni turnir kako bi skupili novac za specijalno medicinsko pomagalo koje treba maloj Marli da joj olakša život. Na njemu su nastupile 32 ekipe.



- Oni su sve već organizirali. Pripremali su to danima, a ja nisam imao pojma. Na kraju me Jura samo nazvao da im dam zeleno svjetlo, što sam na kraju i učinio. Stvarno su pokazali da imaju veliko srce. Netko je od njih čak došao i do Lovrena te smo dobili njegov dres, a potom i od brojnih drugih naših nogometaša. Potpisali su te dresove i dali ih za pomoć Marli. Nakon objave priče u medijima, donacije su počele pristizati iz svih krajeva Hrvatske, ali i ostalih zemalja. Uplaćivali su obični ljudi i brojne tvrtke. Na kraju se skupilo 300.000 kuna - rekao je presretni tata Goran.

Osnovno obilježje cistične fibroze od koje boluje njegova kći je stvaranje gustog, ljepljivog sekreta na svim mjestima gdje ima žlijezda s vanjskim izlučivanjem, a to je najviše izraženo u dišnim putovima, gušterači, crijevu, žučnom sustavu, reproduktivnom sustavu i žlijezdama znojnicama.

Marla svakodnevno treba inhaliranje i dreniranje te bi joj pomogao “Vest” drenažni prsluk od 113.000 kuna, no nije na listi HZZO-a. Nakon lavine dobrote koja se pokrenula uz pomoć Goranovih suigrača, Marla će taj prsluk i dobiti. Međutim, to nije sve. Kako je obitelj prikupila više novca nego što to medicinsko pomagalo stoji, odlučili su kupiti još jedno i pokloniti ga Klaićevoj bolnici u kojoj se liječila njihova Marla. Riječ je o aparatu od oko osam kilograma, kako kaže Goran, s dvije cijevi koje proizvode vibracije i spojene su na prsluk.

- Najskuplji dio u cijeloj priči je taj aparat, a sam prsluk stoji oko 4000 kuna. Prema našim saznanjima, takav uređaj ne postoji ni u jednoj bolnici u Zagrebu. Riječ je o rijetkoj bolesti od koje u cijeloj Hrvatskoj boluje oko 200 ljudi. S ostatkom novca odlučili smo stoga kupiti još jedan takav uređaj kakav treba Marli i donirati ga Klaićevoj bolnici. Uz to, kupit ćemo im i tri prsluka u tri različite veličine, odnosno za djecu, srednju dob i odrasle. O svemu smo već obavijestili Marlina liječnika Olega Jadrešina. On je rekao da je već informirao njihovu službu za donacije - rekao je Goran. Objasnio je kako ovih dana neprestano putuju u Zagreb na konzultacije s tvrtkom koja bi trebala nabaviti uređaj za Marlu.- Nadamo se da ćemo uskoro postići završni dogovor s tvrtkom i da će ga potom naručiti. Rekli su nam da se uređaj čeka do četiri tjedna jer stiže iz Amerike. Marla je trenutačno jako dobro, lijepo se razvija, svi nalazi su uredni i može čekati do tada - rekao je bebin tata.

Da je Marla bolesna shvatili su odmah nakon rođenja. Imala je problema s probavom i liječnici su im rekli da su joj slijepljena crijeva. Nakon još nekoliko pretraga dijagnosticirana joj je cistična fibroza. Dosad je bila na već dvije operacije. Iz bolnice je izašla prije nekoliko dana. Iako se njezina bolest ne može izliječiti, drenažni prsluk koji će uskoro dobiti trebao bi joj omogućiti donekle normalan život.