KAMIONDŽIJI 12 PREKRŠAJA

Skupio prekršaje k'o Pokemone u Zagrebu. Kazna je čak 8000 €

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU karlovačka

Nadzorom vozila i vozača te njegovog radnog vremena odnosno podataka tahografskog zapisa i kartice vozača utvrđeno je da je 46-godišnjak počinio tri prekršaja vožnje bez umetnute kartice vozača u digitalni tahograf te tri prekršaja prekoračenja dnevne vožnje do jednog sata.

Prometni policajci isključili su  u četvrtak oko 14,40 sati, kod naplatne postaje Zagreb-istok na autocesti A3, iz prometa 46-godišnjeg vozača kamiona za kojeg je utvrđeno da je počinio 12 prekršaja za koje je predviđena novčana kazna od 8090 eura.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila da su prometni policajci tijekom nadzora teretnih vozila zaustavili teretnjak s priključnim vozilom, oboje novogradiških oznaka, u vlasništvu tvrtke, a kojim je krećući se u smjeru zapada upravljao 46-godišnjak.

Uz to, počinio je tri prekršaja neprekinute vožnje do pola sata te isto toliko prekršaja prekoračenja osovinskog opterećenja teretnog vozila, zbog čega je isključen iz prometa.

Protiv 49-godišnjeg vozača, tvrtki čiji je kamion te odgovorne osobe bit će izdan prekršajni nalog, a predviđena ukupna novčana kazna za počinjene prekršaje iznosi 8090 eura, kažu u policiji.

