Skuplje slanje u SAD: Trump napušta i poštanski sporazum

Sjedinjene Američke Države započet će povlačenje iz Svjetske poštanske unije, sporazuma Ujedinjenih naroda koji je snižavao cijene dostave stranih poštanskih paketa u SAD, priopćili su u srijedu viši dužnosnici Bijele kuće.

Bijela kuća rekla je kako sporazum omogućava stranim poštanskim službama da profitiraju na jeftinom prijevozu robe u SAD, posebice Kina, čime se stvara nepravedna prednost u odnosu na američke kompanije koje prevoze dobra, što šteti prihodima Američke poštanske službe.

"Nepravedni sustav šteti ljudima u ovoj zemlji", kazao je novinarima jedan od dužnosnika na press konferenciji.

Ovo je najnoviji potez u nizu drugih kojima se Trumpova administracija udaljava od međunarodnih multilateralnih organizacija i pripadajućih politika koje ocjenjuje kao štetne za Sjedinjene Države.

Bijela kuća će pokušati dogovoriti nove uvjete sporazuma, unatoč tomu što je započeo proces povlačenja, kazali su američki dužnosnici.

Jedan je dužnosnik istaknuo kako je taj sistem omogućavao snižavanje cijene slanja malih paketa iz Kine u Sjedinjene Država za 40 do 70 posto.

"Jeftinije je poslati mali paket iz New Yorka u Peking nego iz San Francisca u New York", kazao je dužnosnik, te ocijenio takvu praksu kao "veliku ekonomsku nepravilnost koja utječe na tokove trgovine i američki biznis, a to je ono što mi pokušavamo ispraviti".

Svjetska poštanska unija nije odmah odgovorila na američki zahtjev.

Američko Nacionalno udruženje proizvođača sporazum je označilo kao "zastario" te kazalo da "značajno doprinosi velikom priljevu krivotvorenih dobara i opasnih droga koje u zemlju ulaze iz Kine".