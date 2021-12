Proračun Grada Zagreba za 2022. u iznosu od 15,12 milijardi kuna koji je predložio gradonačelnik Tomislav Tomašević, prihvaćen je u četvrtak na sjednici Gradske skupštine s 28 glasova za i 14 protiv, a oporba je ustvrdila da je on nerealan, nerazvojan te nedovoljno transparentan.

Od 15,12 milijardi kuna oko pet milijardi otpada na proračunske korisnike, a 10,19 milijardi se odnosi na proračun u užem smislu.

Ukupni proračun je za milijardu i 120 milijuna kuna veći u odnosu na rebalans proračuna iz 2021. i to zato što će se povećati prihodi od prodaje imovine, nekih nekretnina i prodaje udjela u tvrtki APIS, koju Grad ima zajednički s državom, te vezano za povećane porezne prihode s obzirom na rast BDP-a koji je država projicirala za 2022.

Što se tiče rashoda, povećavaju se posebice rashodi za otplatu duga u odnosu na 2021., čak 700 milijuna kuna više će se otplatiti duga u 2022. Isto tako povećani su prihodi ali i rashodi vezani za obnovu - iz Fonda solidarnosti Grad u 2022. očekuje 520 milijuna kuna prvenstveno za obnovu škola i prometne infrastrukture. Zbog obnove su povećani i rashodi, Grad je odvojio oko 160 milijuna kuna za sufinanciranje obnove privatnih zgrada, što je dvostruko više nego u 2021., kada gotovo ništa od tog novca neće biti potrošeno jer nije bilo odluka o obnovi višestambenih zgrada ili obiteljskih kuća.

52 milijuna kuna za izgradnju nova tri ili četiri vrtića

Za 2022. predviđa se 52 milijuna kuna za izgradnju novih tri do četiri vrtića, što je više nego dvostruko u odnosu na prosjek zadnjih pet godina koliko se izdvajalo za gradnju novih vrtića.

Prihvaćenim amandmanom SDP-a je prvotno predviđenih 15 milijuna kuna, povećano za 10 milijuna kuna, pa je tako u proračunu 25 milijuna kuna namijenjenih za najam prostora za brzo povećanje privremenih kapaciteta vrtića s obzirom na revidiranu mjeru roditelj-odgojitelj.

Prihvaćen je i amandman SDP-ova predsjednika Gradske skupštine Joška Klisovića vezan za povećanje na projektu Centar za zdravlje mladih koji provodi Dom zdravlja - istok, a odnosi se na diskretno, anonimno testiranje mladih na spolne bolesti.

Prihvaćen je i prijedlog Mosta za povećanjem satnice za pomoćnike u nastavi s dosadašnjih 25 na 30 kuna.

Gradonačelnik Tomašević ustvrdio je kako u proračunu nema ništa što nije realno, svi prihodi koje su planirali su realni, predvidljivi i u tom smislu ih misle i ostvariti, a svi troškovi su u granicama tih prihoda.

"To je način kako ćemo upravljati gradom i to je način kako ćemo izvući grad iz ove financijske krize i zato imamo 300 milijuna kuna suficita u proračunu za sljedeću godinu. Znači, akumulirani deficit od milijardu i 400 milijuna kuna koji je ova neodgovorna prošla vlast u pet godina akumulirala, jednostavno sa situacijom da su troškovi bili veći od prihoda, a što je protuzakonito, to ćemo neutralizirati time da ćemo akumulirati suficit sljedećih pet godina", istaknuo je.

Gradonačelnik je u predstavljanju proračuna naglasio kako ima tri osnovna cilja.

"Prvi je da stabilizira financije Grada Zagreba, s obzirom na dosta zahtjevnu financijsku situaciju konsolidiranog duga od 8,2 milijarde kuna kada gledamo ukupnu zaduženost Grada i gradskih poduzeća. S druge strane cilj je da intenzivira poslije-potresnu obnovu Zagreba i treći cilj je da realizira ciljeve zelenijeg i pravednijeg Zagreba", objasnio je Tomašević.

Filipović (HDZ): Tomaševićev reciklirani proračun

Zastupnik oporbe iz redova HDZ-a Davor Filipović dao je svoju "osudu i presudu" prilikom rasprave o proračunu.

"Proračun je nerealan, nerazvojni, postizborni, nedovoljno transparentan i nedovoljno participativan. Riječi su to Tomaševića koji je to izrekao s govornice 2017. godine, a sve se te riječi mogu primijeniti na ovaj proračun koji je danas predložio. Ovaj proračun se slobodno može nazvati recikliranim jer u njemu Tomašević kao razvojne projekte navodi sve ono što smo slušali i u prethodnim mandatima", ustvrdio je Filipović.

Poručio je gradonačelniku da štednje provodi preko ljudskih sudbina jer do viška u proračunu ide preko "šest tisuća ljudskih sudbina korisnika mjere roditelj-odgajatelj".

Trpimir Goluža iz redova Mosta komentirao je proračun naglasivši da priželjkuje da se gradonačelnik okrene budućnosti, a ne da se u predstavljanju osvrće na poteze bivšeg gradonačelnika Milana Bandića.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a i HSLS-a Mario Župan "čestitao" je gradonačelniku na svim projektima iz proračuna od 2017. do 2021. godine na koje je napravio "copy-paste", odnosno da ih je kopirao.

"Većina tih projekata je prijedlog HDZ-a, nešto i pokojnog gradonačelnika, i dobro je to bez obzira tko je na vlasti, dobro je da je gradonačelnik svih građana Zagreba i projekti koji su u interesu građana", kazao je Župan.

Dodaje da nije dobro što je gradonačelnik u svojem nastupu i prezentaciji proračuna nastupio "pomalo bahato" prema gradskim zastupnicima.

"Ipak ste većinu ovog proračuna ovisni i o EU sredstvima i uspjesima Vlade RH, dapače bit ćemo vam pomoć u svim projektima u kojima ćemo moći sudjelovati. Nadamo se da će se ti projekti održati i da ćete ih napraviti", kazao je Župan.

Smatra da nije dobro što se 280 milijuna kuna od mjere roditelj-odgojitelj nije usmjerilo u ništa, već se s time želi "anulirati gubitak od 300 milijuna kuna".