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SKI SKANDAL

Skupština Ski saveza, izabran predsjednik. Optužili revizore za loš posao, najavili su i tužbe!

Piše 24sata,
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Skupština Ski saveza, izabran predsjednik. Optužili revizore za loš posao, najavili su i tužbe!
Zagreb: Konferencija za medije Hrvatske skijaške reprezentacije u hotelu Zonar | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Skupština je donijela i niz odluka važnih za očuvanje stabilnosti saveza, jačanje kontrole poslovanja te nastavak programa rada i nastupa svih reprezentativnih vrsta u novoj natjecateljskoj sezoni

Na Izbornoj skupštini Hrvatskog skijaškog saveza, održanoj 9. srpnja 2026. godine, usvojene su izmjene i dopune Statuta Hrvatskog skijaškog saveza, izabrani su predsjednik, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Stegovni sud te su usvojeni planovi rada za sezonu 2026./2027. svih odbora saveza. Usvojeni su i financijski planovi za 2026. i 2027. godinu i sezonu 2026./2027., kao i rebalans financijskog plana za poslovnu godinu 2026.

Miho Glavić ponovno je izabran za predsjednika saveza. Skupština je donijela i niz odluka važnih za očuvanje stabilnosti saveza, jačanje kontrole poslovanja te nastavak programa rada i nastupa svih reprezentativnih vrsta u novoj natjecateljskoj sezoni i novom olimpijskom ciklusu.

Miho Glavić izabran je za predsjednika saveza većinom glasova, nakon što se u razdoblju predviđenom za kandidature nije prijavio nijedan drugi kandidat. Članice skupštine time su podržale kontinuitet vodstva s ciljem dovršetka započetih pravno-financijskih procesa, potpune stabilizacije poslovanja i sprječavanja prekida koji bi mogli ugroziti redovni rad saveza, prijave sportaša na međunarodna natjecanja, provedbu treninga i natjecanja, odnose sa sponzorima i dobavljačima te ostvarivanje prava saveza u postupcima koji su u tijeku.

„U ovom trenutku dobiveni mandat je prije svega odgovornost prema sportašima, klubovima i hrvatskom skijanju. Kada je izbila afera lakše je bilo otići nego ostati. Spriječili smo urušavanje i stečaj saveza i osigurali da se gotovo svi planirani sportski programi nastave bez otkaza ili zastoja. Istodobno, zajedno s klubovima želimo otvoriti proces identifikacije novog, mlađeg, stručnog i motiviranog vodstva koje će u budućnosti moći preuzeti odgovornost za daljnji razvoj hrvatskog skijanja. Važno je da se ta tranzicija radi sustavno, a ne u okolnostima stečaja, blokade ili neizvjesnosti. Do tada, Hrvatski skijaški savez nastavlja raditi na zaštiti svojih prava i imovine, daljnjem jačanju financijskih i upravljačkih kontrola te stvaranju stabilnih uvjeta za sportaše, trenere, klubove i sve reprezentativne programe. Unatoč složenim okolnostima, savez je uspio očuvati odnose sa svim inozemnim dobavljačima i sponzorima te s većinom domaćih sponzora i dobavljača. Time su osigurani preduvjeti za nastavak sportskih programa, suradnje s FIS-om, krovnom svjetskom skijaškom federacijom, i pripremu nove natjecateljske sezone.", naglasio je Miho Glavić.

Najavili tužbe

U protekla tri mjeseca savez je angažirao pravne stručnjake za redovno poslovanje, pripremu novih pravilnika, ugovora o radu i ugovora s vanjskim suradnicima, kao i odvjetnike za zastupanje saveza u kaznenim i građanskim postupcima. Pokrenute su i predradnje za ostvarivanje imovinsko-pravnih zahtjeva protiv osoba obuhvaćenih kaznenim postupcima, uz koordinaciju pravnih aktivnosti s nadležnim tijelima. Posebna pozornost posvećena je utvrđivanju stvarnog financijskog stanja saveza. Ugovorena je financijsko-forenzička analiza poslovanja, s naglaskom na pregled identificiranih spornih faktura u razdoblju od 2015. do 2025. godine, radi pripreme revizije, utvrđivanja stvarnog financijskog stanja i provedbe potrebnih korekcija financijskog izvještavanja. Nakon raskida suradnje s dotadašnjim dugogodišnjim revizorom, savez je ugovorio reviziju financijskih izvještaja za 2025. godinu s novim revizorom, a izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji s korekcijama prethodnih izvješća predani su savezu 7. srpnja 2026. godine. Prema nalazima koji su predstavljeni Skupštini, forenzička analiza i revizorski postupci upućuju na to da su korisnici financijskih izvještaja bili dovedeni u zabludu iskazivanjem spornih troškova kroz fiktivne fakture dobavljača te njihovim evidentiranjem u okviru vanjskog knjigovodstva. Forenzički nalaz ukazuje i na ozbiljna pitanja vezana uz raniji rad vanjskih kontrolnih mehanizama, uključujući izostanak revizorske provjere materijalno značajnih stavaka rashoda i neprepoznavanja spornih faktura tijekom duljeg razdoblja te računovodstvenu klasifikaciju koja je otežavala transparentno razumijevanje stvarne suštine pojedinih poslovnih događaja, kao i na ozbiljna pitanja u pogledu pravilne primjene propisa iz područja sprječavanja pranja novca u bankovnom poslovanju pri izvršavanju transakcija temeljem spornih faktura. 

Revizorska provjera materijalno značajnih stavki ključni je korak u financijskoj reviziji kojim revizori osiguravaju da financijski izvještaji ne sadrže pogreške. Savez će, slijedom tih nalaza, razmotriti sve pravne mogućnosti za zaštitu svojih interesa i naknadu štete od osoba i društava čije su nepravilnosti ili propusti u profesionalnom radu mogli pridonijeti nastanku financijske i reputacijske štete. To uključuje i pitanje odgovornosti vanjskih stručnih i financijskih partnera koji su u ranijem razdoblju sudjelovali u sustavu kontrole poslovanja saveza, uključujući revizorske, knjigovodstvene i bankarske procese. 

Istodobno je uspostavljen cjelovitiji sustav pravne, financijske i revizorske zaštite, kojim se jača sposobnost saveza da štiti svoju imovinu, interese i zakonitost poslovanja. Uz novog revizora i pojačanu suradnju s financijskim institucijama, Izvršni odbor i Nadzorni odbor ubuduće će kvartalno razmatrati izvješća o računu uspjeha, bilanci, te stanju i planu likvidnosti. Neovisni revizor će jednom godišnje, prije predaje revizorskog izvješća, o svojim nalazima izvijestiti Nadzorni odbor, a potom i Izvršni odbor saveza.

Zadatak i mandat članica Saveza prema novoizabranom vodstvu je osigurati uspješan nastavak rada Saveza i uvjeta za stvaranje novih vrhunskih skijašica i skijaša, što je godinama do danas dovelo Hrvatski skijaški savez na vrh najuspješnijih sportskih saveza u Republici Hrvatskoj, objavio je Ski savez.

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