Mihovil Mioković smijenjen je večeras s funkcije predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu na sjednici Skupštine koja je trajala 4 sata.

Za smjenu je bilo 28 glasova, dva su bila suzdržana i nitko nije bio protiv. Dužnost predsjednika Studentskog zbora do konstituirajuće sjednice imat će Marko Mimica kao najstariji član skupštine.

- Za vrijeme sjednice mogla su se čuti mnoga pitanja članova Skupštine kao i odgovora donedavnog predsjednika. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo na samom kraju našega mandata. Vjerujemo da će novi saziv Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu biti još aktivniji u provođenju projekata i transparentniji od samoga početka te da se ovakva situacija u Studentskom zboru više nikada neće ponoviti - poručili su iz Studentskog zbora.

Sada već bivši predsjednik Studentskog zbora u razgovoru za N1 rekao je u četvrtak da se opet planira kandidirati.

- Studentski zbor ima loš glas zbog pojedinih članova stranke o kojoj smo maloprije pričali. Ja sam okarakteriziran kao HDZ-ovac, i ja se osjećam tako, ali ja ne vidim problem da javnost vidi na što se novac troši - rekao je.

Rekao je da nema što skrivati i da je sve transparentno u fakturama koje je potpisao i objavio na Facebooku.

Na pitanje zašto je odlučio objaviti troškove i promijeniti dosadašnju praksu čelnika Studentskog zbora kaže kako se njegovom prethodniku Mateju Smetišku jako zamjeralo na transparentnosti.

- Kao predsjednik Studentskog zbora zalagao sam se za četiri stvari: Uspostava studentske poliklinike, izgradnja kampusa Borongaj, digitalizacija sustava i izgradnja sveučilišne sportske dvorane. Za to je potrebno da svi akteri sjednu za stol i da se zvijezde poklope. Volja postoji, ali čekamo sljedeći korak, a to bi trebalo biti realizirano s izborom sljedećeg rektora. Ono što sam mogao napraviti je dati javnosti informacije na što se troši, koliko se troši. Očekivao sam pitanja, to je bila poanta. Da javnost zna na što se troši njihov novac. Taj novac su trošili i moji prethodnici, ali odlučio sam da javnost mora znati. Nadam se da će ovo postati praksa, odsad pa nadalje, na svim sveučilištima u Hrvatskoj. I da neće biti takve negativne percepcije jer se onda predstavnici boje izaći van s tim - rekao je Mioković za N1.