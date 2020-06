Slabi rezultati: 'U ponedjeljak ćemo objaviti koliki imunitet smo dosad stekli na koronu'

Očekuje se da u ponedjeljak, kad i njihov šef, dr. Krunoslav Capak izađe iz samoizolacije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavi rezultate serološkog testiranja imuniteta nacije na Covid-19, započetog u svibnju

<p>Konačne ćemo rezultate imati početkom tjedna, kratko nam je kazala <strong>Tatjana Vilibić Čavlek</strong>, voditeljica Odjela za virološku serologiju HZJZ-a. Podsjetimo, Zavod je krajem svibnja prikupio 1100 uzoraka krvi iz cijele Hrvatske, po bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama, te ih dopremio u HZJZ kako bi se vidjelo je li, i koliki imunitete nacija dosad stekla na Covid-19. </p><p>Vilibić Čavlek ne otkriva što kažu konačni rezultati, no prema dostupnim informacijama, imunitet ima manje od dva posto populacije, što znači da ga je steklo samo oko 80.000 ljudi u Hrvatskoj. Konačni, točni rezultati bit će predstavljeni najvjerojatnije u ponedjeljak, doznajemo neslužbeno u HZJZ-u. </p><p>Uzorci krvi su uzimani za neke druge bolničke pretrage, a pacijenti su HZJZ-u morali dati privolu za testiranje na Covid-imunitet. Test pokazuje je li netko bio u doticaju s virusom, no ne pokazuje prije koliko vremena. Detektira antitijela koja se stvaraju od otprilike sedmog dana od infekcije nadalje, i koja u tijelu ostaju. Ipak, još uvijek nije poznato koliko dugo imunitet na korona virus traje. </p><p>Uzorci su prikupljani nedugo nakon popuštanja epidemioloških mjera, kad se virus nije širio, sigurno ne kao u sadašnjoj mjeri. Kad bi uzorci bili prikupljani sad, kad je većina oboljelih bez simptoma, vjerojatno bi i rezultati bili drukčiji. </p><p>Da bi se stekao kolektivni imunitet, koji, jednako kao i cjepivo, ljude štiti od bolesti, trebalo bi ju preboljeti oko 70 posto populacije, što znači da smo jako daleko od toga. Šveđani, koji nisu bili u lockdownu, uspjeli su steći imunitet od samo sedam posto, dakle deset puta manji od potrebnog za "imunitet krda", koji onda štiti i one koji se još nisu zarazili. Kolektivni imunitet stječe se prvenstveno cijepljenjem, zahvaljujući čemu su onda zaštićena i djeca koja iz određenih medicinskih razloga ne smiju biti cijepljena. U slučaju Covida-19 cjepiva neće biti još najmanje do proljeća iduće godine. Potrebna su opsežna testiranja, pa i na mnogobrojnim dobrovoljcima koji će morati biti namjerno zaraženi, a zatim slijedi dugotrajna, i vrlo skupa proizvodnja cjepiva za najmanje pet milijardi ljudi. </p><p> </p><p> </p>