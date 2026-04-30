Slabiji potres u okolici Zagreba

Hrvatska seizmološka služba objavila je kako je u četvrtak ujutro, u 7:34, došlo do potresa u okolici Zagreba.

Epicentar potresa, koji je bio snage 2,5 po Richterovoj ljestvici, bio je kod Kupinca.

Slabiji potres, magnitude 2,4 prema Richteru, zabilježen je neka dva sata kasnije, u 9:41, 10 km sjeveroistočno od Šibenika..

Nema izvještaja o šteti.