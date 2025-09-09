Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

Splitska policija razriješila je identitet raskomadanog tijela koje je u listopadu 2012. pronađeno na lukobranu lučice Zenta. Ispostavilo se da je riječ o muškarcu čija smrt nikada nije bila prijavljena, a njegov sin je godinama nakon toga nastavio primati očevu mirovinu, piše Dalmatinski portal.

Do otkrića je došlo provjerom osobne iskaznice pokojnika, koja je odavno bila istekla. Sin se trenutačno nalazi na liječenju u splitskoj bolnici, a policija mu čuva sobu do završetka hospitalizacije kako bi proveli kriminalističko istraživanje.

Tino Jurić/Pixsell | Foto: Tino Jurić/Pixsell

Slučaj je još u fazi izvida, pa nema službenih priopćenja ni potvrda za koja bi kaznena djela sin mogao biti osumnjičen. Prevara Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje smatra se izvjesnom, a moguće su i druge sumnje.

Podsjetimo, u listopadu 2012. godine pronašao nogu zapakiranu u plastičnu vrećicu, koju je izbacilo more, a osam dana kasnije i tijelo bez glave i nogu. Desetak dana poslije, u lukobranu u lučici Zenta drugi prolaznik osjetio je nesnosan smrad i otkrio nago tijelo bez glave i nogu koja je bila zabijena u rupu u lukobranu, sve skriveno s nekoliko većih kamenja. Dan poslije je u najlonskoj vrećici pronađena glava zamotana u novinski papir.

Pokušali ga naći preko fotorobota

Policija je u danima nakon pronalaska tijela objavila kako se radilo o muškarcu visokom oko 170 centimetara, kratke kose, kojem je nedostajalo nekoliko zubi te je imao i zubne navlake. Kako bi pokušali utvrditi o kome se radi, objavili su i fotorobot.

Foto: mup.hr

Dijelovi tijela bačeni u more

Patolog je tada utvrdio da je noga bila u moru pet do šest dana te da nije medicinski amputirana. Na tijelu su pronašli i osam slomljenih rebara, zbog čega je u početku postojala sumnja na nasilnu smrt. Raskomadan je nakon smrti i to najvjerojatnije pilom ili sjekirom. Dijelovi tijela spremljeni su u plastične vrećice i bačeni u more, pisalo se tada.

DNK analiza pokazala je kako se radi o slabo pokretnom muškarcu, starom između 70 i 80 godina, visokom oko 180 centimetara. Problem je nastao jer su mu jagodice bile toliko raspadnute da nisu mogli uzeti otiske prstiju, a iako su uzeli DNK uzorak tda ga nisu imali s čime usporediti.

Tino Jurić/Pixsell | Foto: Tino Jurić/Pixsell

Policajci su tada kontaktirali sve institucije u Splitu i šire kako bi doznali o starijim slabo pokretnim osobama. Posumnjali su u pet muškaraca koji su mogli biti žrtve. Međutim, daljnjom istragom potvrdili su da su umrli prirodnom smrću i pokopani su na grobljima.