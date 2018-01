"Slanje kazni našim ribarima je nedogovorno ponašanje"

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u subotu je izrazila žaljenje zbog slanja kazni hrvatskim ribarima, naglasivši kako je riječ o neodgovornom ponašanju Slovenije zbog kojeg može doći do eskalacije stanja, a komentirajući odluku hrvatske policije koja je uslijedila, za upućivanje kazni slovenskim ribarima koji su prešli crtu razgraničenja u Savudrijskoj vali, rekla je kako je Hrvatska odgovorila istom mjerom, na jedini način kojim u međunarodnom pravu može napraviti - reciprocitetom.

Potrebno je, ponovila je predsjednica Hrvatske, nastaviti razgovore kako bi se riješilo pitanje granice.

"Nažalost, nisam htjela da do toga dođe, jer to je neodgovorno ponašanje, početi slati kazne, a da se nije postigao dogovor. Hrvatska neprestano zagovara da razgovaramo, da se dogovorimo, dali smo i prijedloge rješenja za koje držim da bi mogli biti Sloveniji prihvatljivi. Ovo može samo eskalirati stanje i naravno nije dobro da se u sve to uvlače naši i slovenski ribari, da u konačnici građani na terenu stradaju radi toga", kazala je Grabar-Kitarović odgovarajući na novinarska pitanja nakon izvedbi opere za djecu "Brundibar" u povodu Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta,

Slovenska policija objavila je da je poslala prvih 14 kazni hrvatskim ribarima iz Savudrije i Umaga, a idućeg će tjedna nastaviti na sličan način provoditi zakon. U međuvremenu, hrvatska je policija poslala kazne na adrese 8 slovenskih ribara koji učestalo prelaze državnu granicu izvan graničnog prijelaza bez odobrenja.

"Treba odgovoriti istom mjerom. To vam je jedini način kojim u međunarodnom pravu možete napraviti reciprocitet. Ali, nije dobro da je slovenska strana počela slati kazne. Držim da je trebalo nastaviti razgovore", poručila je hrvatska predsjednica.

Upitna o najavi donošenja novog ovršnog zakona, Grabar-Kitarović ponavlja svoj stav da se mora učinit nešto budući da je u Hrvatskoj blokirano više od 320 tisuća računa građana.

"Kad to pomnožimo s članovima obitelji, dobijemo i puno veći broj ljudi koji su u blokadi, koji ne mogu otvoriti novi račun, ne mogu pokrenuti novi život i nažalost odlaze u inozemstvo. To treba žurno zaustaviti. Dakle, hitna rješenja koja se mogu i moraju naći", ističe.

U pronalaženju rješenja trebaju, dodaje, sudjelovati i banke, udruge i blokirani građani. "Da se nađe način kako riješiti da ti ljudi mogu započeti novi život ovdje u Hrvatskoj", zaključila je predsjednica Grabar Kitarović.