Slao joj lažne slike, ona našla muškarca s njih i zaljubila se...

Kažu da život piše priče, a čini se da je Britanka Emma Perrier (35) tome živi dokaz. Nju je na internetskoj stranici za upoznavanje partnera nasamario 55-godišnjak koji se pretvarao da je 20 godina mlađi maneken. Iako se možda tako ne čini, cijela priča imala je sretan kraj.

No, krenimo od početka tj. od 2015. kada je Emma, nakon prekida osmomjesečne veze, odlučila otvoriti profil na stranici za upoznavanje Zoosk i tako pokušati pronaći novu ljubav. Kontaktirao ju je korisnik koji se nazivao Ronaldo "Ronnie" Scicluna.

Na profil je stavio fotografiju visokog, tamnokosog i zgodnog muškarca. Tvrdio je da je 35-godišnjak talijanskih korijena koji živi i radi u britanskoj regiji West Midlands.

Stalno izbjegavao susret uživo

On i Emma redovito su se dopisivali, razgovarali su o poslu, prijateljima, obitelji...Emma kaže kako je ponovno osjećala "leptiriće u trbuhu" i činilo joj se da sve ide baš onako kako treba.

Prva zraka sumnje, ali nedovoljna da ju razuvjeri kako je pronašla ljubav svog života, pojavila se kada je Ronnie odbio njen poziv za razgovor putem FaceTime video poziva.

- Ma, to je za tinejdžere, rekao joj je.

Umjesto video poziva, par je nastavio razgovarati telefonom, a kad bi god Emma predložila da se napokon upoznaju uživo, Ronnie bi smislio neku ispriku.

- Izvlačio se na posao, na putovanja s roditeljima...Zvuči ludo, ali stvarno sam mislila da ga volim. Poslao mi je barem 300 fotografija i nekoliko puta na dan smo razgovarali na telefon, a između poziva slali smo si poruke, kaže Emma dodavši da je Ronnie znao za sve što se događa u njenom životu. te da joj je stalno dijelio komplimente.

'Možda ne postoji ili je psihopat'

I tko zna do kad bi trajala ta njihova "telefonska ljubav" da Emminu prijatelji nisu počeli sumnjati u cijelu priču. Upozorili su je da Ronnie možda i nije muškarac s fotografije te da se vjerojatno zato odbija naći uživo. Savjetovali su je i da pripazi jer možda je riječ o psihopatu.

iako ih u početku nije htjela slušati, Emma je nakon pola godine postala frustrirana svakodnevnim razgovorima s čovjekom koji se odbija naći s njom. Tada je skinula aplikaciju Reverse Image Search koja traga za izvorom fotografija s interneta.

Ubacila je jednu od fotografija koju joj je Ronnie poslao i shvatila d aje na njoj Adam Guzel ,turski maneken.

Ubrzo je pronašla i njegov Facebook i Twitter profil.

- Kad sam shvatila dam sam prevarena, počela sam plakati. Poslala sam Ronnieju poruku u kojoj sam ga pitala može li mi nešto reći o Adamu Guzelu. Odgovorio mi je da je to on dodavši da se u mladosti bavio manekenstvom, kaže Emma.

Zatražila je potom ponovno da se vide na FaceTimeu no on je to ponovno odbio. Emma nije željela odustati. Kad joj je nakon nekoliko dana poslao fotografiju ribe iz akvarija koji je posjetio, ona ju je stavila u aplikaciju za otkrivanje izvora slika i došla do recenzije akvarija na TripAdvisoru koju je napisao Adam Stanley.

Potom je pronašla njegov Twitter profil na kojem je bila fotografija ćelavog i naboranog muškarca.

- Sve su mi se kockice tada posložile, bila sam slomljena. Kad me sljedeći put nazvao, upitala sam ga je li mu pravo ime Alan. U prvi mah nije mi to želio potvrditi, čak me i optužio za nepovjerenje. Samo sam mu rekla: Nemoj me ti učiti povjerenju Alane!

Rasplakala se kad je vidjela Adama

Kako bi spriječila nove prevare, Emma se javila Adamu kako bi ga upozorila da 55-godišnjak koristi njegove fotografije za zavođenje mlađih žena. Adam je želio razgovarati o tome pa je Emma predložila video poziv. Kad je ugledala njegovo lice, odmah se rasplakala, piše Daily Mail.

Foto: Profimedia

- Ti si tako stvaran, ti postojiš!, uzviknula je.

Nastavili su svakodnevno razgovarati nekoliko mjeseci, a nakon što je Adam završio školu drame u Manchesteru i vratio se u Tursku, odlučio je posjetiti Emmu u Londonu. Dogovorili su se naći na aerodromu Heathrow.

- Nemoguće je opisati što sam osjećala kad sam ugledala tog prekrasnog muškarca. Smijao se i mahao prema meni. Zagrlili smo se, Adam me poljubio ušli smo u taksi i otišli u moj stan. Iako je prvih dana spavao na kauču, ubrzo mi se pridružio u krevetu, pohvalila se Britanka.

Putuje u Tursku, vrijeme je za upoznavanje obitelji

Prava ljubav definitivno se rodila, Emma o svom Adamu ima samo riječi hvale. Par sada živi u Londonu iako se Adam mora svakih šest mjeseci na neko vrijeme vratiti u Istanbul jer nije državljanin EU i nema dozvolu za rad u Velikoj Britaniji nego samo turističku vizu.

Kad sljedeći put bude išao u Tursku, u ožujku, Emma će ići s njim kako bi upoznala njegovu obitelj.

Emma na kraju dodaje kako misli da ih je spojila sudbina te da je čak pomalo i zahvalna prevarantu Alanu jer da nije bilo njega nikad ne bi upoznala ljubav svog života.