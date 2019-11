Slapovi Niagare: Olupinu staru 100 godina pomaknula oluja

Snažno nevrijeme je u noći na petak pomaknulo staru željeznu olupinu koja je ondje zaglavljena još od 1918. godine. Lokalne vlasti kažu da se olupina prvi put toliko pomaknula u posljednjih stotinu godina.

- Izgleda da se stara teglenica prevrnula na bok i pritom se zarotirala. Čini se da se nalazi oko 50 metara nizvodno od prvobitne lokacije - rekao je Jim Hill, stariji upravitelj kanadske agencije Niagara Parks. Dodao je i da se olupina zasad više ne pomiče.

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



