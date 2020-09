Slasni poticaji: Pankretić i Cho su uzeli milijune, ali ih dobiva i obitelj žene koja dijeli poticaje

Čobanković je kao i Tolušić, uložio u vino, a Pankretić tovi junad i novcem EU je modernizirao farmu. Unatoč više nego pristojnim plaćama, država je pomogla za krov nad glavom i potpredsjedniku Miloševiću i Petrovu

<p>Kada država dijeli svoj ili novac Europske unije za poticaje, uvijek se postavlja pitanje jesu li sadašnji ili bivši dužnosnici u povoljnijem položaju jer znaju informacije, pravila, imaju utjecaja...</p><p>Tako je i s bivšim ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem, kojem je odobreno 2,5 milijuna kuna za novu vinariju pored rodne Virovitice. Iako se nikad nije bavio vinom, ovaj 40-godišnji HDZ-ovac poručio nam je da je to najbolja odluka i da se “odmara fizičkim radom”.</p><p>Poticaji iz tzv. vinske omotnice, kojima se potiču i mladi proizvođači vina, svake godine ostanu neiskorišteni, a Tolušić je to morao znati jer je osobno potpisao pravilnike. I tako se prijavio i dobio novac za vinariju koja je pred samim završetkom.<br/> Našli smo i mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje je reklo da nema zapreke da se on javi na taj natječaj, ali da sve mora prikazati u imovinskoj kartici.</p><p>Ali i Tolušićevi prethodnici u fotelji ministra poljoprivrede, Petar Čobanković (HDZ) i Božidar Pankretić (HSS), bacili su se na proizvodnju. Petar Čobanković ne istupa previše u javnosti nakon što je osuđen za štetu u aferi Planinska i kažnjen dobrotvornim radom od 730 sati, koje je proveo i guleći krumpire u pučkoj kuhinji. Sa sinovima proizvodi vino u Iloku. Vlasnik Poljodjelskog obrta “Ivan” je sin Ivan.</p><p>- Mogao sam raditi gdje sam htio, ali vratio sam se u Ilok. Obrađujemo 96 hektara vlastitih vinograda, a na dan preradimo i 50 tona grožđa - rekao je Čobanković još prije šest godina za 24sata, a proizvodnja je danas vjerojatno i proširena.</p><p>Agencija za plaćanje u poljoprivredi ima javno dostupne podatke o poticajima za zadnje dvije godine. Samo lani i 2018. godine dobili su 3,1 milijun kuna poticaja.</p><p>Božidar Pankretić ima OPG koji se bavi stočarstvom s bratom Zdravkom pored Vrbovca. Širili su proizvodnju zadnjih godina te se početkom godine pohvalio da utove oko 2000 komada junadi. OPG je postojao i dok je on bio ministar. Ranije je Jutarnji list objavio da je dobio od 2012. do 2017. više od 13 milijuna kuna poticaja. Dodatno je dobio 15 milijuna iz EU fonda za razvoj i proširenje. Zadnje dvije godine je, prema registru, dobio tek 321.000 kuna.</p><p>- Dobrobit životinja je na vrlo visokoj razini kod nas i mogu slobodno kazati da imamo sad već neko vrijeme najmoderniju farmu za ovakav tip farmskog uzgoja, ne samo u Hrvatskoj - rekao je Pankretić proljetos za portal Agroklub.</p><p>Obitelj Matilde Copić, koja vodi Agenciju za plaćanje, za svoje OPG-e u zadnje dvije godine dobila je više od pola milijuna kuna, a tu je bilo sporno jesu li razdvojili imanja kako bi dobili više poticaja. Poticaje dobivaju OPG-ovi koji su u vlasništvu njena oca i brata, a zovu se "Ikal" i "Mrka". Matilda Copić je postavljena za ravnateljicu za vrijeme Tolušićeva mandata i zato su neki problematizirali i njegove potpore. Izabrana je na javnom natječaju, ali činjenica je da je Tolušić nije maknuo nego mu je ostala suradnica i nakon što su mediji otkrili sumnjive poslove. Copić je dobila poticaj za formalno svoj OPG od 113.000 kuna, ali kada je to otkriveno, vratila je novac jer je već bila imenovana za ravnateljicu. OPG je danas neaktivan. I njena zamjenica Božena Bešlić je na zemlji Copića otvorila OPG, ali ga je ugasila. Dakle, nad Copićima je čitavo vrijeme bila sumnja da su namjerno otvorili nove OPG-e samo kako bi došli do poticaja, a u biti se radilo o nekad jednom OPG-u njena oca. </p><p>Sadašnji potpredsjednik Vlade Boris Milošević (SDSS) ne koristi poljoprivredne poticaje, ali ima subvencionirani kredit APN-a iz 2017. Država mu po pravilima za takve kredite, plaća pola rate kredita za stan tijekom četiri godine, točnije 1871 kunu mjesečno. Milošević je u zadnjoj imovinskoj kartici prijavio plaću od 16.671 kunu, a mjera je namijenjena za subvencioniranje mladih obitelji. On je i kao zastupnik imao nešto nižu plaću, ali se uklapa u sve kriterije i zato je uz subvencije kupio san u Zagrebu od 70,3 četvorna metra. </p><p>Sličan slučaj je bio i s Božom Petrovom koji je iskoristio subvencije APN-a za izgradnju obiteljske kuće u Metkoviću. I tada se problematiziralo je li moralno da predsjednik Sabora s plaćom od 20-ak tisuća kuna koristi povoljni kredit s povlaštenom kamatom. I u njegovu slučaju je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zaključilo da može iako se pokazalo da je sporno koliko je članova obitelji prijavio, a kasnije je zbog toga što je dao suglasnost za kredit kažnjen s 5000 kuna i bivši šef APN-a Goran Bradić. Petrov je prijavio i dvoje članova koje nisu imali prebivalište u kući, a od toga ovisi iznos kredita. I ipak je dobio suglasnost. </p><p> Bivši ministar Siniša Varga (SDP) uzeo je 30.000 kuna poticaja za električno vozilo koje je kupovao. Natječaj je raspisivao njegov tadašnji kolega u Vladi, ministar Mihael Zmajlović. Za razliku od "vinske omotnice", poticaji za električne automobile su uvijek razgrabljeni i mnogo je onih koji ih ne uspiju dobiti. Varga je prvo dobio poticaje, pa onda pitao Povjerenstvo za mišljenje. I oni su mu ukratko rekli da nije uredu uzeti poticaje dok si u Vladi koja o njima odlučuje, ali za taj prekršaj nije predviđena nikakva sankcija. Povjerenstvo je u tom slučaju poručilo i da dužnosnik mora paziti na integritet i da ne naruši povjerenje građana u institucije, a upravo ako se koriste ovakve subvencije i poticaji, to se može dogoditi. </p><p>Državnu pomoć za dvoje zaposlenika svoje tvrtke je uzeo i bivši HDZ-ov ministar turizma Anton Kliman. On ima tvrtku Barbariga nova koja se bavi turizmom, putnička je agencija, ali su najavljivali i investicije u hotel. U vrijeme Covid krize, država je davala 3250, odnosno 4000 kuna za njegove zaposlene zbog pada prometa. Na pomoć je imao pravo.</p>