Slavio Prvi maj pa skočio u Savu u Sl. Brodu: Traže ga treći dan

Piše Franjo Lepan, Veronika Miloševski,
Muškarac je u jednom trenutku odlučio ući u rijeku, no nakon što je zaronio u hladnu vodu, više nije izronio. Prijatelji su kada su primijetili da ga nema pozvali pomoć

Brodska policija i dalje traži muškarca (52) koji je skočio u rijeku Savu na Prvi maj, javila je brodsko-posavska policija. U potrazi sudjeluje HGSS.

- Budući da osoba nije pronađena, traganje se nastavilo dana 2. svibnja te također i danas (3. svibnja), kada su policijski službenici, jutros u 9 sati započeli sa pretragom terena korita rijeke Save, kao i pripadnici HGSS sa plovilima i ronilačkim timovima - kazali su iz policije.

Podsjetimo, proslava Praznika rada u Slavonskom Brodu pretvorila se u tragediju nakon što je u petak poslijepodne u rijeci Savi nestao (52) muškarac. Unatoč brzoj reakciji svih žurnih službi, potraga na širem području uzvodno od Splavarske ulice i dalje traje. Prema dostupnim informacijama, nesretni je muškarac u petak boravio na splavi u društvu prijatelja. U jednom trenutku odlučio je ući u rijeku, no nakon što je zaronio u hladnu vodu, više nije izronio. Prijatelji su kada su primijetili da ga nema pozvali pomoć.

- Policija je dobila dojavu da se muškarac nije pojavio na površini vode. Odmah smo alarmirali sve žurne službe, uključujući ronioce HGSS-a. Potraga se intenzivno nastavlja, a tek po njezinu okončanju znat ćemo točne okolnosti koje su prethodile ovom nemilom događaju te ćemo o svemu pravovremeno izvijestiti javnost - izjavila je Kata Nujić, glasnogovornica PU Brodsko-posavske.

Logistički centar potrage postavljen je uzvodno od mosta, na potezu prema Migalovcima, gdje su stacionirana vozila i čamci HGSS-a. Timovi spasioca suočavaju se s iznimno zahtjevnim uvjetima koji otežavaju rad ronioca i pretragu dna.

- Pretražujemo lokacije na kojima bi se tijelo, s obzirom na konfiguraciju dna, moglo zadržati. Ipak, nemoguće je s potpunom sigurnošću predvidjeti kretanje u ovakvim uvjetima jer na to utječe previše čimbenika. Potraga se nastavlja nesmanjenim intenzitetom - poručio je Karlo Olić, pročelnik HGSS-a Stanice Slavonski Brod.

Iako je Sava u svibnju naizgled mirna, njezina je temperatura i dalje izuzetno niska, što u kombinaciji s jakim strujama predstavlja veliku opasnost čak i za iskusne plivače. Policija i HGSS još jednom apeliraju na oprez prilikom boravka uz rijeku, posebno u trenucima opuštanja i proslava.

Dok se čekaju nove informacije s terena, obitelj i prijatelji nestalog muškarca (52) nadaju se bilo kakvim vijestima, dok brodski spasioci ulažu nadljudske napore u pretraživanju nepredvidivog korita Save.

