Slavna šaptačica čimpanzama Jane Goodall umrla u 92. godini

Jane Goodall je britanska antropologinja, etologinja i primatologinja koja je ostavila neizbrisiv trag na znanstveni svijet - gotovo sve što danas znamo o čimpanzama, dugujemo upravo njoj. Preminula je u 92. godini, prenosi BBC.

Osim što se borila za prava i zaštitu životinja, poznata je po svojim šezdesetogodišnjem pionirskom istraživanju društvenih i obiteljskih odnosa divljih čimpanza.

U 1960-ima je s tadašnjim mužem, preminulim snimateljem i nizozemskim plemićem Hugom van Lawickom otputovala u Nacionalni park Gombe Stream u Tanzaniji, gdje je započeo njezin rad. Lawick je u to vrijeme napravio niz snimki koje prikazuju rane dane njezinog istraživanja.

Goodall je kroz godine bila tema brojnih dokumentaraca, a jedan od najpoznatijih je dugometražni dokumentarac Jane iz 2017. godine, koji je za National Geographic režirao Brett Morgen.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Biografski film o njezinom životu nije jedina suradnja između engleske primatologinje i DiCaprijeve kompanije Appian Way. Radili su i na igranom filmu o napuštenom psu i vuku koji zajedno pokušavaju preživjeti tijekom surove kanadske zime.

Jane Goodall dobila je mnoge počasti za svoj ekološki i humanitarni rad. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Kofi Annan imenovao je Goodall glasnicom mira Ujedinjenih naroda. Britanska kraljica Elizabeta II. odlikovala ju je Redom Britanskoga Carstva. Ima medalju francuske Legije časti i preko 50 drugih počasti i nagrada od raznih institucija, vlada i humanitarnih organizacija širom svijeta.

Foto: MEGAN LEWIS/REUTERS